VIDEO! “NON POSSO DIRE CHE HAI CULO? PERCHE’ MI ROMPI IL CAZZO?”; “NON PUOI FARE QUELLO CHE VUOI, NON SI FA COSI” – ALL’AUSTRALIAN OPEN SUPER SCAZZO NEL DERBY AZZURRO TRA FOGNINI E CARUSO – IL TENNISTA LIGURE VINCE AL SUPERTIEBREAK DEL QUINTO SET E POI LITIGA CON IL 29ENNE DI AVOLA: “NE HAI TIRATE QUATTRO UGUALI DI CULO E NON MI HAI CHIESTO SCUSA…”. LA RICOSTRUZIONE DELLA BAGARRE – VIDEO

FOGNINI CARUSO

Da agi.it

Caruso: "Non si fa così eh". Fognini: "Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai culo?". Caruso: "Non mi sono permesso di dire una parola in tutta la partita. Basta, così non si fa". Fognini: "Non posso dirti che hai culo? Qual è il problema?".

Caruso: "No no puoi fare quello che vuoi". Fognini: "E allora perché mi rompi il cazzo? Ti ho detto che hai culo poi se sbaglio, sbaglio, eh. Ma non mi attaccare però!". Caruso: "Non ti sto attaccando, ti sto dicendo che non si fa così. Da te non me l'aspetto". Fognini: "Mi dispiace. Ma che ti devo dire?". Caruso "Non si fa". Fognini: "Non si fa perché?". Sorriso amaro di Caruso finale, che lascia il campo per primo.

