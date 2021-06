VIDEO! “ORA PER L’ITALIA INIZIANO I PROBLEMI VERI. NON SI PUÒ ARRIVARE AI QUARTI SOFFRENDO TREMENDAMENTE CON UNA SQUADRA COME L’AUSTRIA”

CASSANO MANCINI

Dagonews

Cassano alla Bobo Tv: “Ora per l’Italia iniziano i problemi veri. Non si può arrivare ai quarti soffrendo tremendamente con una squadra come l’Austria che ha un quarto della tua forza.

La situazione adesso diventa complicata. Ai quarti ci saranno Portogallo o Belgio, poi Francia o Spagna. La gara di stasera mi ha ricordata quella contro l’Australia nel 2006. E’ stata la partita peggiore degli azzurri. Si può solo migliorare

italia austria

LINEKER

"Italy have turned into Italy" (L'Italia è diventata/si è trasformata nell'Italia). Velenoso e pungente Gary Lineker su Twitter. L'attaccante inglese, capocannoniere ai Mondiali del 1986 e ora commentatore nel suo paese, ha scelto di condividere pubblicamente il suo pensiero sulla Nazionale, ricevendo commenti di ogni tipo. Secondo lui, infatti, fino alla sfida con l'Austria, gli Azzurri avevano giocato al di sopra delle loro reali possibilità e con uno spirito diverso da quello tradizionale.

Lineker punge, i commenti pungono lui

italia austria

Lineker ha trovato diverse persone d'accordo con lui, ma non sono mancati messaggi di dissenso, del tipo: "Se l'Inghilterra si fosse trasformata nell'Italia avrebbe vinto 4 mondiali". Si può dire, comunque, che il cinguettio di Lineker abbia portato bene all'Italia, dato che poco dopo la pubblicazione, Chiesa, nel corso del primo tempo supplementare, ha segnato l'1-0. Come se non bastasse ha "risposto" all'ex centravanti inglese anche Pessina, raddoppiando al 105'. Qualche brivido nei minuti finali per il 2-1 di Kalajdzic, arrivato a sorpresa al 114', ma al triplice fischio è stata l'Italia a gioire, con buona pace di Lineker.

gary lineker