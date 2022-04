VIDEO! “POVERO GABBIANO” PORTA BENE A LECLERC – "CHARLES MAGNO" ASCOLTA IN MACCHINA IL BRANO NEO-MELODICO DI GIANNI CELESTE E CENTRA LA POLE IN AUSTRALIA CON UN GIRO CAPOLAVORO – “HO DATO IL 200%. ATTENZIONE PERÒ ALLE RED BULL CHE SONO VELOCI. PECCATO PER SAINZ, ERA VELOCE ANCHE LUI. ORA BISOGNA FINIRE IL LAVORO, I PUNTI SI DANNO DOMENICA" – VIDEO

Da gazzetta.it

leclerc

Un giro capolavoro. Si spiega sostanzialmente così la grande prova di Charles Leclerc che è valsa la pole del GP d'Australia. Un grande giro in una situazione che si è rivelata difficile un po' per tutti, visto che questo fine settimana tutti hanno avuto difficoltà a trovare il miglior assetto e la miglior velocità sul giro intero. E in effetti Leclerc ha confermato che dietro a questo risultato, che regala alla Ferrari una pole che mancava da 15 anni, c'è tanto lavoro.

"È stato un bel giro - ha detto Charles a caldo - questa è una pista in cui ho sempre sofferto in passato. Ma questo weekend ho lavorato tanto. Nel Q3 ho messo insieme tutti i pezzi, è una sensazione grandiosa e sono felice di partire dalla prima posizione domani. La pista è bella da guidare, ma le Red Bull sono molto veloci. Domani tutto è possibile, speriamo di tenere questo piazzamento".

leclerc

SALTELLAMENTO— Leclerc felice, ma anche maturo e attento a restare concentrato in vista della gara: "Una pole speciale? Con l'ultimo tentativo sì, ho dato il 200%, non ho tenuto niente ed è venuto bene, non era facile perché c'è sempre un po' di saltellamento e questo per la gara conterà, mangerò poco..." ride scherzando.

A MIO AGIO DAVANTI— "Se sono maturato? Sì, ma in modo lineare, non c'è uno step particolare, l'anno scorso era più difficile far notare qualcosa di speciale, mentre l'errore lo notavano tutti, quest'anno va meglio, sono contento e mi trovo a mio agio a lottare nelle prime posizioni. Purtroppo però i punti si assegnano domani, non oggi, devo completare il lavoro. Peccato per Carlos (Sainz; n.d.r.) era veloce anche lui, sempre meglio avere le due auto insieme, ma mi concentrerò su di me, cercando di prendere un po' di margine al via e poi vedremo".

charles leclerc della ferrari 5