VIDEO! “LA RISPOSTA DI ZANIOLO AI LAZIALI” – ANNA FALCHI ESULTA PER LA VITTORIA DELLA BANDA SARRI E PUBBLICA IL VIDEO DEL GESTACCIO ALLA SIMEONE DEL TALENTINO GIALLOROSSO - MOURINHO SBROCCA CON IL DELEGATO DELLA LEGA A PER LE REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA STABILITE DALLA LAZIO: "E' TUTTO UNA MERDA. IO VOGLIO PARLARE ALLA STAMPA SENNÒ LE REGOLE METTETEVELE NEL CULO!" - IL GIALLO DEL NOME DI MOU SBAGLIATO SUL TABELLONE - VIDEO

https://video.corriere.it/sport/roma-caos-il-derby-mourinho-furioso-lascia-conferenza-stampa/651b9e36-1f5c-11ec-b908-b44816b61f2f?vclk=video3CHP%7Croma-caos-il-derby-mourinho-furioso-lascia-conferenza-stampa

Da corrieredellosport.it

zaniolo

Era infuriato, Mourinho. Intervistato da Dazn ha fatto i complimenti a Marco Parolo, fresco ex laziale e ora commentatore, quando si è trattato di rispondere alla sua domanda. Ma soprattutto ha reagito sdegnato, quando gli è stato impedito di svolgere la conferenza stampa: «Sono le direttive anti Covid della Lazio, che è squadra ospitante» gli ha spiegato il delegato della Lega. La sua replica è stata frontale: «Io voglio parlare alla stampa, ci vuole rispetto per chi lavora, queste regole potete metterle nel c... Così è tutto una merda».

anna falchi

ANNA FALCHI

Da www.corrieredellosport.it

La Lazio vince il derby e sui social Anna Falchi esplode di gioia: "La mia aquilotta Alyssa è tornata allo stadio con me dopo tanto tempo e, l’ultima volta eravamo insieme!!! Eccoci qui nuovamente insieme e con la vittoria del derby Lazio-Roma 3 a 2 !!!". La showgirl e presentatrice, nota tifosa biancoceleste, ha dedicato un post alla vittoria di Sarri contro Mourinho firmata dalle reti di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson con uno scatto su Instagram direttamente dallo stadio. "Sempre Forza Lazio!! Finalmente!", ha concluso.

mourinho

Anna Falchi ha anche dedicato numerose storie alla partita, mostrando il suo arrivo allo stadio e la gioia dopo la vittoria. Tra i video pubblicati però anche uno con protagonista Zaniolo: la showgirl ha infatti ripreso l'uscita dal campo del centrocampista giallorosso indirizzato ai tifosi laziali mentre tornava negli spogliatoi. "Riprendevo il campo a fine derby... la risposta di Zaniolo ai laziali!", le sue parole.

IL RITORNO DELLE COREOGRAFIE E IL GIALLO DEL TABELLONE "SBAGLIATO"

Riccardo Caponetti e Luca Monaco per "la Repubblica - Edizione Roma"

A 609 giorni dall'ultima stracittadina "vera", con il pubblico in presenza, torna a ruggire il tifo all'Olimpico. Il 155esimo confronto in Serie A tra Lazio e Roma inizia presto con i laziali a presidiare ponte Milvio, il loro quartier generale, fin dal mattino. I romanisti sono invece radunati tra piazza Mancini e l'Obelisco, sul lungotevere. I cancelli si aprono alle 15, con i doppi filtraggi per il controllo del Green Pass, alle 18 inizia lo spettacolo delle due curve. « La nostra città, la nostra Lazio, la nostra vita » , ammonisce lo striscione che accompagna la coreografia della Nord, colorata di biancoceleste con una grande scritta al centro, in giallo: «Roma», accanto a un'aquila ( molto simile a quella imperiale).

nome di mourinho sbagliato sul tabellone

Dalla parte opposta, la Sud ribolle di passione. Colorata con le bandierine gialle, arancio e bordeaux, incita la squadra con un messaggio chiaro: «Voi sulla maglia - scrivono gli ultrà ai loro calciatori - noi in curva: con questi colori uniti per la vittoria». Le sigle ultr della galassia giallorossa sono tutte al loro posto, tranne i Fedayn, che all'Olimpico torneranno sugli spalti solo quando verrà superata la capienza ridotta a 32mila spettatori per via del Covid. Prima della partita, in curva Sud, scoppia una rissa tra romanisti: quattro tifosi (sembra avulsi alle sigle del tifo) si presentano sulla vetrata occupata dal gruppo che sostiene la Roma a ridosso dei distinti Sud, volano parole grosse, parte una scazzottata.

Ma la cosa finisce subito e non produce ulteriori conseguenze. Dopodiché, ha preso il via lo spettacolo del tifo. Con il fuoriprogramma del nome di Josè Mourinho stravolto sul tabellone che annuncia le formazioni in " Muorinho": un incidente che è stato notato da molti e che è destinato a rimanere non chiarito: un refuso, una gaffe o una goliardata voluta? k L'errore Muorinho invece di Mourinho, è polemica sul tabellone.

lazio roma zaniolo anna falchi