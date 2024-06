VIDEO! “E’ IL MARRONE CHE SLANCIA”- LA RICONOSCETE? ANNI FA SI E' RIDOTTA IL SENO PERCHE’ ERA TROPPO GRANDE E LE CREAVA PROBLEMI ALLA SCHIENA. OGGI I SUOI SCATTI SUI SOCIAL RISCUOTONO IL PLAUSO ANCHE DI FRANKIE HI-NRG, VICTORIA CABELLO E MARINA LA ROSA – IL FIGLIO 23ENNE È DI RECENTE DIVENTATO PROCURATORE SPORTIVO – DI CHI SI TRATTA?

COMMENTI AL VIDEO DI ALESSIA MARCUZZI

Marina La Rosa: E le ventenni mute

FRANKIE HI-NRG: È il marrone che slancia

Victoria Cabello: Stai senza fisico

Le parcheggi ancora tutte

Prova costume decisamente superata

Ah ho letto un commento che dice che la Marcuzzi ha le tette rifatte informatevi la Marcuzzi anni fa fece una riduzione del seno perché era troppo grande e le creava problemi alla schiena!

Da today.it

Èun traguardo professionale importante quello raggiunto da Tommaso Inzaghi che a due anni dalla laurea in business dei media presso la University of Westminster di Londra, è diventato procuratore sportivo. L'annuncio è stato dato da Federico Pastorello, tra gli agenti Fifa più conosciuti e stimati (suoi numerosi importanti trasferimenti internazionali, come quelli di Giuseppe Rossi e Patrice Evra al Manchester United e Romelu Lukaku all'Inter e al Chelsea) e fondatore di P&P Sport Management: "Sono così felice di festeggiare con te Tommaso Inzaghi la tua licenza FIFA!! Ora sei un vero agente!" si legge nel post dedicato al 23enne, figlio dell'ex calciatore Simone oggi allenatore dell'Inter e di Alessia Marcuzzi, che oggi ricopre il ruolo della figura professionale che negozia, per conto degli atleti, i contratti con le società sportive. Proprio la conduttrice ha espresso il suo entusiasmo per la qualifica del figlio, accolta con una serie di cuori rossi e di applausi virtuali posti in calce al post Instagram con la foto che lo ritrae accanto a Pastorello.

