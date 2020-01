VIDEO! “SCUSATE SE VI HO FATTO FAR TARDI MA VINCERE COSI’ E’ PIU’ DOLCE” – FOGNINI SI FA RIMONTARE DUE SET E SI SALVA AL SUPER TIE-BREAK. POI PUNGE IL PUBBLICO CHE TIFAVA IL TENNISTA DI CASA THOMPSON CON IL GESTO DELLE ORECCHIE – IL BACIO AL GIUDICE CHE GLI AVEVA FISCHIATO FALLO DI PIEDE – VIDEO

Luca Marianantoni per gazzetta.it

Era atteso, troppo atteso e alla fine ha perso di schianto. Finisce contro Marton Fucsovics la corsa del diciottenne altoatesino Jannik Sinner nel suo primo Open d’Australia. Dopo la vittoria all’esordio su Max Purcell, modesto giocatore australiano, Sinner non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale arrendendosi per 6-4 6-4 6-3 al solido e tenace tennista ungherese. Fuori anche Berrettini, battuto in 5 set (7-6 6-4 4-6 2-6 7-5) dallo statunitense Sandgren. Poi è Fabio Fognini a salvare l'onore dell'Italia superando in 5 set Thompson.

In chiusura quindi è toccato a Fognini salvare la giornata azzurra. Fabio vince al tiebreak il primo set con l’australiano Thompson, conquistando poi agevolmente il secondo 6-1, prima di cedere però 6-3 nel 3° e 6-4 nel 4°, costretto quindi a giocarsi tutto al quinto.

Nel quale l’aussie annulla due match point sul 5-4 per il sanremese, riuscendo a tenere il servizio dopo un 10° gioco durato 12’. Fogna risponde faticosamente ai vantaggi portandosi sul 6-5 contro il numero 66 del ranking Atp, e si porta poi sullo 0-30 sul servizio del rivale. Il rovescio in rete di Thompson regala altri due match point, questa volta consecutivi, all’azzurro.

Il primo se ne va sul dritto a rete dell’australiano, il secondo sull’errore di Fabio da fondo. Si va così al tiebreak. Fognini va al cambio campo sopra 4-2 nonostante un pesante doppio fallo, mentre si toccano le 4 ore di gioco, per poi allungare sul 7-3. Sul 9-4 i match point consecutivi stavolta sono 5.

Impossibile sprecarli. E Fabio chiude infatti subito con un gran passante di rovescio per poi fare il gesto delle orecchie nei confronti del pubblico di casa come a dire "non vi sento" e lanciare ancora una volta la racchetta a terra (ma questa volta è uno sfogo di gioia). “Una bella battaglia, penso che sia stato ancora più bello vincere così - ha poi detto Fabio - Ho giocato in maniera orribile dopo essere stato sopra 2-0, lui si è messo a servire molto bene. Penso d’aver avuto 75 match point. Ripeto: più dolce così che vincere tre set facili...”.

