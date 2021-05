VIDEO! A LOTITO MANCA SOLO IL BALCONE DI PIAZZA VENEZIA – LA DICHIARAZIONE DI GUERRA DEL PRESIDENTISSIMO: “ABBIAMO RIPORTATO LA SALERNITANA NEL CALCIO CHE CONTA E VOGLIAMO RIMANERCI. ALLESTIREMO UNA SQUADRA CHE SARA’ COMPETITIVA AL DI LA’ DELLA MIA PRESENZA” - LOTITO DOVRÀ CEDERE LA SALERNITANA (O LA LAZIO) ENTRO IL 25 GIUGNO IN BASE ALLA NORMA CHE PREVEDE - VIDEO

Da gazzetta.it

lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno (3 giorni prima dalla scadenza della procedura di iscrizione al campionato di Serie A) per vendere la Salernitana o la Lazio, pena la non ammissione al campionato. Lo ha stabilito il Consiglio federale riunito oggi a Roma, riconoscendo all’attuale proprietà del club campano altri 14 giorni in più per definire la cessione rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 bis delle Noif, che vieta il possesso di più di una società in capo allo stesso soggetto.

salernitana lotito

Salernitana, è Serie A dopo 22 anni!

La Salernitana conquista la promozione in Serie A, i campani mancavano nella massima serie dalla stagione 98/99: la festa dei tifosi per le strade della città

La Salernitana è stata promossa in Serie A il 10 maggio. Se non verrà ceduta una delle due società, la Salernitana, in quanto club sopravvenuto, la cui promozione in Serie A ha fatto scattare il conflitto di interessi, non si potrà iscrivere al campionato di Serie A.

claudio lotito proprietario di salernitana e lazio salernitana lotito