VIDEO! ‘FRANCESCA PELLEGRINI'…'VA BENE UGUALE GOVERNATORE’ – LA “DIVINA” SCHERZA SULLA GAFFE DI ZAIA – OGGI LA CAMPIONESSA DEL NUOTO HA RIPRESO AD ALLENARSI AL CENTRO FEDERALE DI VERONA: “DOPO SEI SETTIMANE... LIKE A BABY”. "TIPO SCUOLA NUOTO?" HA DETTO FEDE PRIMA DI TUFFARSI… - VIDEO

Da sportmediaset.mediaset.it

itorno in acqua per Federica Pellegrini. L'olimpionica del nuoto ha ripreso ad allenarsi da stamattina al Centro federale di Verona: "Dopo sei settimane... like a baby" ha scritto l'azzurra postando sui social un video che la ritrae sul blocco di partenza e la voce fuori campo del tecnico che le dà le indicazioni. "Tipo scuola nuoto?" dice la campionessa prima di tuffarsi.

federica pellegrini federica pellegrini #ItaliaConVoi pellegrini pellegrini ZANARDI PELLEGRINI federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini