VIDEO! MA ADANI CHE INCENSA IL CENTROCAMPISTA DELL’INGHILTERRA KALVIN PHILLIPS È LO STESSO CHE ALLA “BOBO TV” LO SNOBBAVA? L’EUROPA DEL CALCIO CELEBRA IL “PIRLO DELLO YORKSHIRE”, IL COMMENTATORE DI SKY QUALCHE GIORNO FA SI ERA MOSTRATO SCETTICO SUL FIGLIOCCIO DI BIELSA: "GLI INGLESI SONO UN PO’ 'CORTI' NELLE RISERVE DI HENDERSON E RICE" (TRA CUI C'E' ANCHE IL CENTROCAMPISTA DEL LEEDS) – IL GIUDIZIO DI MOURINHO

kalvin phillips

Ma Adani che incensa il centrocampista dell’Inghilterra Kalvin Phillips è lo stesso che alla “Bobo Tv” lo snobbava? L’Europa del calcio celebra il “Pirlo dello Yorkshire” decisivo con un assist nella vittoria della Nazionale dei Tre Leoni contro la Croazia.

Lele Adani in diretta su Sky e poi su Twitter non ha lesinato elogi per la prestazione del centrocampista del Leeds, migliore in campo per distacco a Wembley: “La realtà suggeriva di guardarla in un pub, il sogno di giocarla da migliore in campo. Il ponte tra sogno e realtà si chiama Marcelo Bielsa”.

adani

Tuttavia prima dell'inizio degli Europei nell’analisi della squadra di Southgate con i sodali Cassano, Ventola e Vieri Adani si era mostrato scettico sul "figlioccio" del Loco Bielsa: “Tra i centrocampisti centrali Henderson e Rice sono i più bravi a schermare la difesa”. E poi aveva affondato il colpo: “ Gli inglesi sono un po’ ‘corti’ nelle riserve dei due mediani”.

La scarsa fiducia nei confronti di “The Yorkshire Pirlo” non era manifestata solo da Adani ma anche da Cassano: “Ogni giorno Phillips deve dire una preghiera a Marcelo Bielsa”. Il centrocampista totale che a Wembley ha corso più di 10 km e non ha sbagliato neanche le virgole (il 94% dei passaggi riusciti) ha meravigliato anche Josè Mourinho: “È un giocatore senza esperienza internazionale, arrivato la scorsa stagione dalla Championship (la serie B inglese) e non ha mai giocato in Champions. Eppure il modo in cui ha pressato è stato fantastico e ha mostrato una personalità straordinaria…”.

Mourinho kalvin phillips Mourinho 5 kalvin phillips