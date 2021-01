VIDEO! MENTRE NOI SIAMO QUI A SBOMBALLARCI I MARONI CON LE ZONE COLORATE E IL COPRIFUOCO, CRISTIANO RONALDO SE LA SPASSA CON GEORGINA IN BARBA ALLE RESTRIZIONI ANTICOVID: LA TRASFERTA "ILLEGALE" A COURMAYEUR CON TANTO DI BAGNO HOT NELLA PISCINA DELL'HOTEL CHIUSO AL PUBBLICO - UN AUTOGOL DI CRISTIANO RONALDO, CHE ADESSO DOVRÀ DARE SPIEGAZIONI NON SOLO AL CLUB, MA ANCHE E SOPRATTUTTO ALLE FORZE DELL'ORDINE. SUL CASO STANNO INDAGANDO I CARABINIERI… - VIDEO

Cristiano Ronaldo stavolta sembra averla fatta grossa. L'attaccante della Juventus avrebbe infatti violato le restrizioni governative della zona arancione (attualmente in vigore sia in Piemonte che in Valle d'Aosta) per lasciare Torino e recarsi fuori dai confini piemontesi per festeggiare il compleanno della sua fidanzata, Georgina Rodriguez. I due si sarebbero concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27 a Courmayeur, come certificato da alcuni video postati dalla coppia sui loro profili social.

Cristiano Ronaldo, che autogol!

Prima i due si sono immortalati sulla neve, poi hanno concesso il bis con un bagno in piscina, sempre con lo sfondo innevato alle spalle. Alcune di queste clip successivamente sono state cancellate dai social, ma troppo tardi per evitare che diventassero virali. Un autogol bello e buono di Cristiano Ronaldo, che adesso dovrà dare spiegazioni non solo al club, ma anche e soprattutto alle forze dell'ordine. Sul caso stanno indagando i carabinieri del Gruppo Aosta per avere maggiori informazioni su questa presunta "trasferta illegale" del portoghese con la compagna.

