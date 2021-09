12 set 2021 23:05

VIDEO! MOURINHO MEJO DI JACOBS! NEL GIORNO IN CUI FESTEGGIA LE 1000 PARTITE IN PANCHINA MOU SI REGALA UNA CORSA "SPECIAL" SOTTO LA SUD DOPO LA PERLA NEL RECUPERO DEL "FARAONE EL SHAARAWY" (POI VIENE ANNULLATO UN GOL A SCAMACCA PER EVIDENTE FUORIGIOCO) – LA ROMA SUPERA IL SASSUOLO 2-1 E RAGGIUNGE IN VETTA NAPOLI E MILAN. RUI PATRICIO EVITA DUE GOL FATTI. RONCONE GUARDA MOURINHO CORRERE SOTTO LA SUD: “UN PENSIERO A CARLETTO MAZZONE” – VIDEO STRACULT