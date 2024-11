VIDEO! OPS, MI E' ENTRATO UN SINNER IN UN OCCHIO- LE LACRIME DELLA MAMMA SIGLINDE QUANDO JANNIK A TORINO È STATO PREMIATO DA NUMERO 1 DEL 2024 E HA ALZATO IL TROFEO PIÙ AMBITO DEL CIRCUITO - BECKER: “PER LA SUA GRANDE CONTINUITA’ RESTERA’ IN ALTO A LUNGO” (MEGLIO GRATTARSI) – STASERA L’AZZURRO ALLA PROVA FRITZ: COSA GLI SERVE PER PASSARE IN SEMIFINALE – ZVEREV ESORDIO OK CONTRO RUBLEV – FOTO BY MEZZELANI+ VIDEO

Jannik Sinner è stato premiato a Torino da n° 1 del 2024: l'altoatesino è entrato da poche settimane nella stretta cerchia di giocatori, 19 in tutto, capaci di terminare la stagione sul gradino più alto del ranking mondiale. L'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahilll ha ritirato il premio all'Inalpi Arena, prima della sfida tra Zverev e Rublev di lunedì sera, davanti ai suoi genitori presenti a bordo campo. Mamma Siglinde si è anche commossa (lacrime di orgoglio e di affetto) quando il figlio ha alzato il trofeo più ambito del circuito consegnato dalla leggenda del tennis Boris Becker e dal presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi.

"Come ho detto dopo la partita ieri non c'è posto più bello per festeggiare questo traguardo. Torino è una città speciale per me. Ho esordito in Coppa Davis, ho giocato le Finals tre volte... festeggiare con tutti voi è molto speciale!"

hanspeter e siglinde sinner foto mezzelani gmt517

Grazie al mio team e a chi mi sta vicino e a chi mi comprende per come sono. Senza di loro non sarei qui. Quello dei n°1 è un club molto esclusivo, ce ne sono solo 29 in tutto. Un altro passo ancora è finire da n°1: quando ero giovane non ci ho mai pensato, poi piano piano andando avanti inizi a farci un pensiero".

LE PAROLE DI BORIS BECKER

"Un sogno che ho avuto fin da bambino, fin da quando ero bambino. Che Jannik sia diventato numero 1 non mi sorprende, lo ammetto. Ha lasciato a casa a 13 anni per lavorare su questo obiettivo, diventare il numero 1. Ci saranno altri giocatori importanti, ma penso che per la sua grande continuità resterà in alto a lungo".

SINNER

jannik sinner n1 foto mezzelani gmt489

Dopo aver regolato Alex de Minaur, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Taylor Fritz nel secondo match del girone Ilie Nastase delle Atp Finals. Sfida che potrebbe risultare già decisiva per il blindare il passaggio in semifinale. In caso di vittoria contro l'americano, a caccia di "vendetta" dopo la finale degli Us Open persa contro l'azzurro, e contemporanea sconfitta di Daniil Medvedev nell'altra partita, il numero uno del mondo avrebbe infatti la certezza di chiudere il gruppo al primo posto con una gara d'anticipo.

hanspeter e siglinde sinner foto mezzelani gmt515

Numeri alla mano, se nel secondo turno dovessero vincere sia Sinner, sia de Minaur, Jannik si porterebbe in testa al girone con due vittorie e non potrebbe essere più raggiunto né dall'australiano, né dall'americano. Anche se dovesse perdere l'ultima gara contro Medvedev, infatti, l'altoatesino sarebbe comunque in vantaggio negli scontri diretti con Fritz e de Minaur. Situazione che consentirebbe al numero uno Atp di giocare in scioltezza l'ultima gara del gruppo contro il russo e prepararsi al meglio alla semifinale che lo vedrebbe poi impegnato contro il secondo classificato del gruppo John Newcombe.

Discorso diverso invece se nel pomeriggio Medvedev dovesse battere de Minaur. Anche in caso di vittoria contro Fritz, infatti, Jannik dovrebbe rimandare il discorso qualificazione a giovedì nella giornata conclusiva del gruppo Nastase.

jannik sinner n1 foto mezzelani gmt490

Tutto a patto di battere Fritz, ovviamente. Lo statunitense, a caccia della rivincita della finale degli Us Open persa proprio contro Jannik, ha vinto il match inaugurale contro Daniil Medvedev e ha dimostrato di essere piuttosto in palla. Un avversario da maneggiare con cura per Sinner, che davanti al suo pubblico dovrà fare molta attenzione al servizio dell'americano e trovare rapidamente la chiave giusta del match per tenere alto il ritmo e provare a fare andare fuorigiri l'avversario.

