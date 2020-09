VIDEO! "UN ANGELO MI HA SALVATO", RIAPPARE L’SORCICCIO GRAZIANI CHE NELLE SCORSE SETTIMANE ERA STATO VITTIMA DI UN INCIDENTE DOMESTICO, CHE GLI È COSTATO LA FRATTURA DI ALCUNE COSTOLE E LO HA COSTRETTO A UN RICOVERO NEL REPARTO DI RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE DI AREZZO – L’INTER? SE NON ARRIVA TRA LE PRIME DUE E’ UN FALLIMENTO. PIRLO? SPERO CHE ABBIA PIU’ CORAGGIO DI SARRI. MORATA E’ UNA TERZA SCELTA PER LA CHAMPIONS SERVE A POCO

L'ex calciatore di Fiorentina, Torino e Roma, Ciccio Graziani, nelle scorse settimane era stato vittima di un incidente domestico, che gli è costato la frattura di alcune costole e lo ha costretto a un ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Arezzo. Adesso, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, racconta l'accaduto e ringrazia tutti i fan per la vicinanza e l'affetto

L'ex attaccante di Serie A e campione del Mondo Ciccio Graziani parla a Radio Sportiva della lotta scudetto. Si parte dalla Juve: "Spero che quest'anno non ci sia l'equivoco Dybala-Morata e che Pirlo abbia più coraggio di Sarri e faccia giocare contemporaneamente Ronaldo, Dybala e Morata.

Lo spagnolo è stato la terza scelta, è un buon giocatore ma per la Champions serve a poco. Kean può servire alla Juventus perchè concorre in tante competizioni e ha tanti nazionali quindi ha bisogno di ricambi. Se rimette la testa a posto potrebbe avere un futuro straordinario in bianconero. Quello che ha fatto a 19 anni l'ho visto fare a pochi. Paratici si è sempre dimostrato un ottimo professionista, alla Juve è nel triumvirato insieme a Agnelli e Nedved. Cedere giocatori non è semplice visti gli altissimi ingaggi che percepiscono in quella società, colpe specifiche di Paratici non ne vedo"

SULL'INTER - "Non sto capendo il mercato dell'Inter, Skriniar da insostituibile è diventato una seconda scelta: se i difensori centrali sono Bastoni D'Ambrosio e Kolarov faccio un in bocca al lupo all'Inter, visto che Skriniar è ancora in squadra lo farei giocare. L'Inter non può dire che l'obiettivo è arrivare fra le prime 4, sono bugiardi: l'obiettivo è vincere, anche Conte è ossessionato dalla vittoria. Non ci devono prendere in giro, se non arrivano fra le prime due è un fallimento"

