27 mag 2022 09:47

VIDEO! "MAGARI TORNO AL MILAN, NON SI SA MAI..." – LA BATTUTA DI BERLUSCONI DOPO LA VITTORIA DEL MONZA SUL PISA NELLA FINALE DI ANDATA DEI PLAYOFF DI SERIE B - "CHE PECCATO QUEL GOL SUBITO A UN MINUTO DALLA FINE. AI GIOCATORI HO DATO INDICAZIONI TECNICHE, MA LORO NON LE METTONO IN PRATICA. SE NON ANDIAMO IN A, L’ANNO PROSSIMO SARA’ DIFFICILISSIMO. ANDRO’ A PISA? FORSE” - VIDEO