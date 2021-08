26 ago 2021 11:58

VIDEO! "SPERO CHE LE PARALIMPIADI SERVANO AD AVVICINARE MOLTI RAGAZZI CON DISABILITA' ALLO SPORT CHE TI RENDE UNA PERSONA MIGLIORE" – IL MESSAGGIO DI BOCCIARDO DOPO L'ORO AI GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO. PIOGGIA DI MEDAGLIE PER L'ITALIA ALLE PARALIMPIADI, ANCHE MATTARELLA ESULTA E MANIFESTA IL SUO APPREZZAMENTO PER LE PRIME 5 MEDAGLIE - OGGI RAIMONDI CONQUISTA IL QUARTO ORO PER GLI AZZURRI...