E SE IL MOTIVO PER CUI NON RIUSCITE AD AVERE UN FIGLIO FOSSE CHE NON TROMBATE ABBASTANZA? UN TEAM DI SCIENZIATI DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA HA MONITORATO 431 COPPIE CHE SI ERANO RIVOLTE ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA, MA AVEVA DOVUTO INTERROMPERE IL TRATTAMENTO DURANTE IL LOCKDOWN: DI QUESTE IN 34 HANNO PROCREATO SENZA ALCUN AIUTO. COME MAI? QUANDO I MEDICI HANNO PARLATO CON LE COPPIE HANNO SCOPERTO CHE…