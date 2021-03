VIDEO! L’ENTRATA KILLER DI KEMAR ROOFE, ATTACCANTE DEI GLASGOW RANGERS, SUL PORTIERE DELLO SLAVIA PRAGA: IL NUMERO 1 DELLA SQUADRA CECA HA RIPORTATO LA FRATTURA DEL CRANIO E HA ABBANDONATO IL CAMPO IN BARELLA, IMMEDIATA L'ESPULSIONE PER L'AUTORE DEL FALLO – POLEMICA SOCIAL: EPISODIO SIMILE A QUELLO DI CR7 SU CRAGNO MA RONALDO NON E’ STATO ESPULSO

Da fanpage.it

roofe kolar

Non è un periodo particolarmente fortunato per i portieri. Ne sanno qualcosa Rui Patricio, messo ko da una ginocchiata di un compagno, Cragno dopo il calcione ricevuto da Cristiano Ronaldo in Juve-Cagliari, e infine anche Kolar, estremo difensore dello Slavia Praga.

Quest'ultimo è stato colpito in faccia dai tacchetti dell'attaccante dei Rangers Roofe, protagonista di un'entrata a dir poco sciagurata. Il giocatore di Gerrard, è stato espulso, mentre Kolar nel post-partita ha mostrato i segni dell'intervento dell'avversario.

roofe kolar

Lo Slavia Praga è andato a vincere in casa dei Rangers nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di Europa League conquistando così il pass per i quarti.

I biancorossi, in vantaggio di un gol, nel finale hanno approfittato della superiorità numerica. Il motivo?

L'espulsione di Kemar Roofe, attaccante della formazione di casa gettato nella mischia da Gerrard in avvio di ripresa. Il centravanti si è reso protagonista di un fallo killer, travolgendo il portiere dello Slavia Kolar, nel tentativo di anticiparlo. Tacchetti spianati sul volto dell'estremo difensore, finito letteralmente ko. Il classe 1994 ceco è rimasto a terra per qualche secondo, scatenando la preoccupazione di compagni e avversari che hanno immediatamente richiamato l'attenzione dei sanitari.

RONALDO CRAGNO

kolar

Dopo aver perso i sensi per qualche secondo, Kolar è stato trasportato in barella, mentre Roofe veniva espulso dal direttore di gara. Il portiere nell'infermeria è stato sottoposto alle cure del caso: diverse le ferite sul volto dell'estremo difensore a cui sono stati messi anche dei punti di sutura. Dopo qualche minuto Kolar ha voluto seguire il match dei suoi compagni dal vivo e infatti è tornato in panchina visibilmente incerottato. Scampato pericoloso per l'estremo difensore, che ha rischiato di subire conseguenze ancor più gravi nell'impatto.

RONALDO CRAGNO

cagliari juve cr7 cragno CRAGNO