VIDEO-STRACULT! "MISTER SEI NERVOSO, MA HAI VINTO IL CAMPIONATO, CHE CAZZO VUOI? IL BOTTA E RISPOSTA TRA PAOLO MALDINI E SPALLETTI CHE GLISSA SULLA POLEMICA CON IL DIRIGENTE ROSSONERO PER L'ESULTANZA DI LEAO – "STAVO SOLO CHIEDENDO ALL'ARBITRO DELL'AMMONIZIONE DI LOBOTKA. MALDINI HA DETTO CHE MI LAMENTO SEMPRE, PARLANDOMI SOPRA"

"Il diverbio con Maldini? Tutto chiarito"

In chiusura Spalletti spiga il diverbio avuto nell'intervallo con Paolo Maldini mentre cercare di riprendere Leao per l'esultanza, a suo avviso, eccessivamente provocatoria (in un video si sente il dirigente rossonero redarguire l'allenatore azzurro duramente dicendogli: "Mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c... vuoi", ndr): "Nel tunnel stavo solo chiedendo all'arbitro dell'ammonizione di Lobotka. Maldini ha detto che mi lamento sempre, parlandomi sopra. Sul momento mi ha dato un po' fastidio ma per me è tutto chiarito", conclude.

