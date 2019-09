29 set 2019 14:04

VIDEO! TI PORTO VIA CON ME - TUTTA LA BELLEZZA DELLO SPORT IN UN GESTO CHE VALE PIU' DI UNA VITTORIA O DI UN RECORD - NELLA FINALE DEI 5 MILA METRI AI MONDIALI UN ATLETA DI ARUBA SI SENTE MALE A 250 METRI DALL’ARRIVO. CROLLA A TERRA. IL SUO RIVALE SI FERMA E… - IL POST DI RENZI - VIDEO DA BRIVIDI