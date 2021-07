28 lug 2021 08:05

VIDEO! TINTINNAR DI SCIABOLE! ALDO MONTANO, ALLA SUA QUINTA OLIMPIADE, LANCIA LA RIMONTA DEGLI AZZURRI DELLA SCIABOLA CONTRO L’UNGHERIA DELLA LEGGENDA SZILAGY SUPERATO IN UN GRANDE ASSALTO FINALE DA CURATOLI - IN FINALE C’E’ LA COREA DEL SUD. L’ITALIA FESTEGGIA DUE BRONZI: FEDERICO BURDISSO NEI 200 FARFALLA E IL QUATTRO SENZA DI CANOTTAGGIO – MEDAGLIA SICURA ANCHE PER IRMA TESTA NEL PUGILATO FEMMINILE