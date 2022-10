VIDEO! TODA “JOYA” - DYBALA IMITA KHABY LAME MENTRE RIVEDE IN TV IL SUO GOL ALL’INTER - L’ATTACCANTE SI GIRA VERSO LA CAMERA E FA IL GESTO DELLE MANI CHE HA RESO CELEBRE IL TIKTOKER PIÙ SEGUITO AL MONDO – LA FIDANZATA ORIANA SVELA UN CLAMOROSO RETROSCENA SUI TEMPI IN CUI HA CONOSCIUTO L'ATTACCANTE DELLA ROMA. "I MIEI AMICI MI AVEVANO DETTO CHE…” – VIDEO

Il giorno dopo la vittoria sull’Inter per 2-1, Paulo Dybala si diverte come un bambino. L’argentino sul proprio profilo TikTok ha pubblicato un video mentre rivede alla tv la partita della Roma a San Siro. Al momento del suo gol, la rete del pareggio provvisorio, l’attaccante si gira verso la camera e fa il gesto delle mani che ha reso celebre Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo. Con uno sguardo sbarazzino, come a voler dire: “Semplice segnare in quel modo, no?”. È quello che sognavano i tifosi romanisti e Josè Mourinho.

ORIANA SABATINI: “I MIEI AMICI MI AVEVANO DETTO CHE…”

Oriana Sabatini è una vera star in Argentina, dove è tornata di recente per promuovere il suo ultimo singolo "Sola". "Mi piacerebbe fare un disco in futuro", ha rivelato nel corso del programma "La Peña de Morfi" la fidanzata di Paulo Dybala, che ha anche svelato un clamoroso retroscena sui tempi in cui ha conosciuto l'attaccante della Roma. "I miei amici mi avevano detto che era un tennista spagnolo", ha confessato divertita.

Oriana si è lasciata il trasloco a Roma alle spalle - lei e Dybala si sono trasferiti in una villa extra lusso di proprietà di Diawara - ed è volata in Argentina per girare il videoclip del suo ultimo singolo. "Il nostro paese è una delle destinazioni più belle che ci siano. Tutti dicono che San Juan è bellissima, che ha paesaggi incredibili e ci è sembrata una bella idea sfruttare quella del nostro paese che abbiamo a portata di mano", ha detto ai microfoni di Telefé.

