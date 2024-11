VIEIRA AL GENOA? UNA PESSIMA NOTIZIA PER BALOTELLI - "SUPERMARIO" NON HA UN BUON RAPPORTO CON IL NUOVO TECNICO DEL "GRIFONE": I DUE HANNO AVUTO MOLTI PROBLEMI AI TEMPI DEL NIZZA, QUANDO IL FRANCESE HA ALLENATO L'ATTACCANTE AZZURRO CHE ARRIVO' A DIRE: "SE NON AVESSI AVUTO QUESTI PROBLEMI CON LUI, NON AVREI MAI LASCIATO IL NIZZA" - SU VIEIRA CIRCOLO' LA BUFALA SUL SUO PISELLONE DA 35 CM USATO PER SCHIAFFEGGIARE L'EX COMPAGNO DI SQUADRA ANELKA - VIDEO

La notizia di Patrick Vieira nuovo allenatore del Genoa al posto di Alberto Gilardino ha sconquassato la mattinata: uno dei temi che sorgono immediatamente è quello del rapporto burrascoso tra il tecnico francese e il nuovo attaccante rossoblù, Mario Balotelli.

I due, in carriera compagni di squadra prima all'Inter e poi al Manchester City, sono stati insieme anche al Nizza nella stagione 2018/19, Vieira allenatore e Mario attaccante, ma la scintilla fra loro non è mai scoccata. "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio - ha spiegato in passato l'allenatore in una lunga intervista al Daily Mail - al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l'etica del lavoro.

E' stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci". Super Mario, che nella prima stagione al Nizza aveva segnato 15 gol in Ligue 1 e nella seconda 18, si trasferì al Marsiglia.

LA VERSIONE DI BALO

"Ho vissuto a Villefranche, è stato pazzesco. Sorridevo ogni giorno, andavo al mare ogni giorno. Una vita da sogno. Il problema era che il modo di giocare di Vieira non mi andava bene", ha detto Balotelli a SoFoot. "Mi trovavo bene con lui, ma sportivamente non ero d'accordo. Se non avessi avuto questi problemi con lui, non avrei mai lasciato il Nizza. Ero davvero felice lì".

2. ANELKA: "VIEIRA MI COLPÌ IN FACCIA CON IL PENE". LA RIVELAZIONE CHOC ATTRIBUITA A NICOLAS ANELKA SI È RIVELATA POI UNA BUFALA

Da www.corrieredellosport.it - 28 Luglio 2015

«Schiaffeggiato da Vieira con il suo pene». La rivelazione choc attribuita a Nicolas Anelka è in realtà una bufala, uno scherzo di un sito satirico inglese ripreso con un tweet di un giornalista spagnolo. «Sbaglia un gol in una gara contro il Fulham in casa, perché accecato dal sole - è la versione fasulla dell'autobiografia dell'attaccante francese pubblicata dal sito satirico -. Vieira mi guardò male e capii che non sarebbe finita in campo. Infatti negli spogliatoi, dopo la doccia, mentro ero seduto, si avvicinò e mi ha dato uno schiaffo con il pene. Nessuna credeva ai propri occhi, fu come prendere un salmone di 35 centimetri in faccia».

Ruppe il silenzio Ashley Cole dicendo: «Ora tocca a me?". Fu il momento più imbarazzante della mia vita». E dopo il danno di Vieira, ecco la beffa dell'allenatore Wenger, entrato negli spogliatoi: «Ecco perché Vieira è il vostro capitano», disse indicando le sue parti basse, «Guardate che cose». Tutto inventato.

