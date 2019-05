VIERI, OGGI E DOMANI - "L’INTER ANDRÀ IN CHAMPIONS.. SE DISCUTIAMO I NERAZZURRI DELLE ALTRE CHE DOBBIAMO DIRE?" BOBONE SCATENATO A 'TIKI TAKA': “IL RIGORE SU ICARDI? QUEI QUATTRO PAPPAGALLI LASSÙ (ADDETTI AL VAR, NDR) CHE STANNO A FARE?" - LA STOCCATA A ALLEGRI: “VORREI VEDERE LA JUVE GIOCARE UN PO’ MEGLIO” – E POI PARLA DI RECOBA E DEL 5 MAGGIO: "TUTTI DICONO CHE LA LAZIO VOLEVA FARCI VINCERE MA…" - VIDEO

Marco Macca per http://www.fcinter1908.it



Nell’ultima puntata di Tiki Taka, programma di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo, fra gli ospiti figurava anche Christian Vieri. L’ex attaccante nerazzurro non ha fatto mancare una sua impressione sul momento dell’Inter di Spalletti. Prima, però, una battuta sull’ex compagno Recoba:

“Recoba? Non ho mai visto uno con un mancino come il suo. A Udine non sono riusciti a vincere, ma non riesco a capire il problema: con Chievo ed Empoli l’Inter farà sei punti e andrà in Champions, qual è il problema? La Juventus è troppo più forte delle altre squadre. Se discutiamo l’Inter, delle altre che dobbiamo dire?



Il rigore su Icardi in Udinese-Inter? L’arbitro è a 10m e può anche non vederlo, ma allora quei quattro pappagalli lassù (addetti al VAR, ndr) che stanno a fare? Che è successo? Che caz..o è successo, ho perso. La Lazio voleva farci vincere? Tutti dicono così, ma non è così, la partita non te la dà nessuno così. Siamo andati avanti e non siamo riusciti a mantenere il vantaggio e abbiamo perso“.

Riccardo Spignesi per www.inter-news.it



Christian Vieri è ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. L’ex numero 32 ha parlato sia di UdineseInter di sabato sera sia del 5 maggio 2002, quando con lui in campo i nerazzurri persero il campionato ai danni della Juventus.

OBIETTIVO – Christian Vieri analizza Udinese-Inter e la possibilità di raggiungere l’obiettivo: «Non era una partita Champions League, cioè: con l’Udinese voleva vincere, ma hanno il Chievo e se fanno sei punti in casa (l’altra è l’Empoli, ndr) vanno in Champions League. Sono terzi, non riesco a capire tutto questo problema. Ci sta che qualche partita non fanno gol, cos’è il problema? Non perdono, con la Juventus hanno fatto una buona partita e nessuno diceva che erano in crisi. Hanno fatto una buona partita con la Juventus o no? Poi se pareggiano a Udine non sono buoni?»

MOVIOLA – Vieri se la prende con Gianluca Rocchi e Daniele Doveri per il fallo non visto di Sébastien De Maio su Mauro Icardi: «Questo è rigore, al VAR dove sono? Io sono d’accordo che l’arbitro è a dieci metri e lo deve vedere, ma se non lo vede, e non si sa perché, quei quattro pappagalli cosa stanno su a fare? Questi tutte le domeniche fanno così: l’arbitro non lo vede, ma quei quattro là perché non lo vedono?»



LAZIO-INTER – Vieri infine torna sul 5 maggio 2002 e prova a dare una spiegazione del campionato perso all’ultima giornata: «Abbiamo perso, che cazzo è successo? Abbiamo perso. Lazio senza stimoli? È quello che dicono tutti, ma non è così. Siamo andati in vantaggio due volte, non siamo riusciti a tenere il vantaggio e niente, abbiamo preso quattro gol».

Da www.tuttomercatoweb.com



L'ex attaccante Christian Vieri ha detto la sua sulla stagione della Juventus, dirigendo delle stoccate indirette al suo tecnico Allegri e al gioco: "Vince sempre ma vorrei vedere la Juve giocare un po' meglio, e penso che si possa dire che con i giocatori che ha potrebbe fare calcio un po' più bello.

Ha dei grandi giocatori ma non è una squadra bella da vedere. Non dico che deve essere come il Real, il Barcellona o il Bayern ma giocare un po' meglio", le sue parole dagli studi di Tiki Taka, in diretta su Canale 5.

