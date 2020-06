VIGORITO, ORA HAI CAPITO – PER EVITARE LA FIGURA BARBINA DELL’ALTRA VOLTA, IL NEOPROMOSSO BENEVENTO DEI RECORD SI SCATENA SUL MERCATO - DOPO AVER TROVATO L’ACCORDO CON LOIC REMY (EX CHELSEA), SI LAVORA COL MONACO PER L’ACQUISTO DI GLIK (EX TORO) CHE HA GIÀ ACCETTATO LA PROPOSTA. POI SI PUNTERÀ SU UN CAMPIONE DEL MONDO, SCHURRLE, IN SCADENZA COL BORUSSIA DORTMUND – VIDEO DELLA FESTA PROMOZIONE

Tornare in Serie A, ma stavolta per restarci: è questo l’obiettivo del Benevento. Mentre la formazione allenata da Pippo Inzaghi ha conquistato la promozione sul campo, la dirigenza del club si è subito attivata con grandi colpi. È sbarcato a Roma nelle scorse ore Loic Remy, attaccante del Lille (7 reti in 20 partite in questa stagione) con un passato al Chelsea, che arriva a parametro zero.

Sosterrà martedì le visite mediche e se non ci saranno imprevisti firmerà un contratto triennale. Ma non è l’unico acquisto di livello. Potrebbe tornare in Serie A anche Kamil Glik, dopo i quattro anni trascorsi col Monaco. L’intesa col giocatore è stata già raggiunta, si lavora con i francesi per trovare un accordo per il trasferimento.

C’è ancora un altro profilo internazionale nelle mire del Benevento. È Andre Schurrle, campione del mondo con la Germania nel 2014 ed ex Chelsea, oggi allo Spartak Mosca in prestito dal Borussia Dortmund. Il giocatore è in scadenza di contratto.

