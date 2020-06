VINCE GRAVINA, PERDE CAIRO: PLAYOFF E PLAYOUT IN CASO DI NUOVO STOP. SE NON C’È TEMPO SUFFICIENTE, ALGORITMO ANCHE PER LE RETROCESSIONI - CON LA MAGGIORANZA DI 18 VOTI A FAVORE E 3 CONTRARI, IL CONSIGLIO FEDERALE HA APPROVATO LE LINEE-GUIDA PROPOSTE DAL PRESIDENTE DELLA FIGC – BOCCIATO IL LODO LANCIATO DAL PRESIDENTE DEL TORO CHE PREVEDEVA IL BLOCCO DELLE RETROCESSIONI…

Stravincono per 18-3 il calcio e il presidente Gravina: play-off e play-out in caso di nuovo stop al campionato, qualora ci fossero le date utili per disputarli. È stato questo l'esito del Consiglio federale, avvenuto stamattina a Roma, che ha approvato il cosiddetto piano B, cioè le linee guida proposte dal presidente della Figc da applicare in caso di una definitiva interruzione della Serie A. Se non ci sarà invece il tempo sufficiente, sarà la classifica con criterio correttivo (l'algoritmo) a stabilire le squadre qualificate in Europa e le retrocessioni.

Serie B, Serie C e calcio femminile

Nel campionato cadetto sarà l'algoritmo a stabilire play-off, play-out e retrocessioni. Il Consiglio federale ha poi deciso che Monza, Vicenza e Reggina saranno promosse in Serie B. I play-off determineranno la quarta squadra che compierà il salto dalla terza alla seconda divisione italiana, i play-out le due retrocesse in Serie D (cui si aggiungono le attuali ultime classificate, Rimini, Gozzano e Rieti). Il calcio femminile, invece, non ripartirà.

