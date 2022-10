11 ott 2022 16:14

VINCERE PER PIOLI PER VOLARE IN QATAR - STASERA CONTRO IL CHELSEA IL MILAN SI GIOCA LA POSSIBILITA' DI PASSARE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS - PER MOLTI ROSSONERI E' UN'OCCASIONE DI METTERSI IN MOSTRA PER GUADAGNARSI LA CONVOCAZIONE AL MONDIALE - GIROUD DEVE TROVARE SPAZIO NELLA FRANCIA TRA I DUE FENOMENI MBAPPÉ E BENZEMA, TOMORI VUOLE ATTIRARE L'ATTENZIONE DEL CT INGLESE SOUTHGATE, CHE CONTINUA A PREFERIRGLI IL DISASTROSO MAGUIRE...