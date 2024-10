VINCERE È L’UNICA COSA CHE…CONTE! IL NAPOLI SBANCA IL MEAZZA: 0-2 AL MILAN CON I GOL DI LUKAKU E KVARA – LA SQUADRA DI CONTE ALLUNGA IN CLASSIFICA A +7 SULL’INTER E PROVA LA PRIMA FUGA DELLA STAGIONE. FONSECA CHE HA TENUTO INIZIALMENTE IN PANCHINA LEAO SPROFONDA A MENO UNDICI DALLA VETTA (CON UNA PARTITA IN MENO) – IL NAPOLISTA: “IL NAPOLI SA FARE TUTTO. SA ATTACCARE, RINCULARE, ESSERE UN BUNKER. CONTE È TORNATO NEL CAMPIONATO ITALIANO E SI VEDE…”

Da sportmediaset.mediaset.it

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro. Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il Meazza sfruttando le occasioni concesse dai rossoneri. Pronti via ed è subito Lukaku a far male (5'), poi nel momento migliore del Milan è una giocata super di Kvaratskhelia (43') a regalare il raddoppio agli azzurri. Nella ripresa un gol annullato a Morata per fuorigioco e una difesa azzurra attenta mantengono invariato il risultato, con i campani che conquistano tre punti importanti per provare la prima fuga in testa alla classifica. Il Milan resta invece ottavo a quota 14 punti.

MILAN-NAPOLI 0-2

Estratto dell’articolo di Massimiliano Gallo per ilnapolista.it

Il Napoli di Conte mette paura al campionato. Due a zero al Milan a San Siro e tutti a casa. In silenzio i tifosi che aspettavano il Napoli al varco, loro e il bel gioco. Il Napoli ha dimostrato ancora una volta una solidità disarmante. E’ una squadra cui è difficilissimo segnare (se non in fuorigioco come Morata a inizio secondo tempo). Così si gioca al calcio, non con quegli inutili passaggi. Squadra matura.

E’ la quinta vittoria di fila. E soprattutto è un segnale chiaro al campionato. Questo Napoli fa sul serio. Hanno segnato Lukaku e Kvara i nuovi gemelli del gol. Grande prova di Anguissa, di Politano, di Buongiorno. Il Napoli sa fare tutto. Sa attaccare. Sa rinculare. Sa essere un bunker. Antonio Conte è tornato nel campionato italiano e si vede.

