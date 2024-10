VINICIUS, UN EGOMANE PROVOCATORE - L'ATTACCANTE BRASILIANO ROSICA PER LA MANCATA VITTORIA DEL PALLONE D'ORO, GRIDANDO AL "COMPLOTTO" PERCHE' QUALCUNO NON AVREBBE GRADITO LA SUA LOTTA AL RAZZISMO - IN REALTA' IL GIOCATORE DEL REAL MADRID E' UN PALLONE GONFIATO: MANCA DI RISPETTO AGLI AVVERSARI, PROVOCA, SIMULA E LITIGA - L'ULTIMA FIGURA DI PALTA? LO SCAZZO CON GAVI DURANTE IL CLASICO: "IO LUNEDÌ VINCERO' IL PALLONE D'ORO". E INVECE… - VIDEO

1. VINICIUS È SICURO: NON HA VINTO IL PALLONE D'ORO PER LA SUA LOTTA AL RAZZISMO

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

vinicius junior 7

Vinicius è convinto di non avere vinto il Pallone d’Oro per colpa dell’impegno contro il razzismo. «Farò dieci volte di più se è necessario. Non sono pronti», ha scritto il campione brasiliano del Real Madrid su X. Secondo il suo entourage, citato da Reuters, con quella frase il 24enne Vinicius ha voluto evocare la sua battaglia anti-razzista e il fatto che «il mondo del calcio non è pronto ad accettare un giocatore che combatte contro il sistema».

vinicius junior 8

Il premio andato lunedì sera allo spagnolo Rodri del Manchester City, vincitore degli Europei e della Premier League, e non al superfavorito Vinicius che con il Real ha conquistato la Champions League e la Liga, continua a fare discutere. Soprattutto vista la reazione senza precedenti del Real Madrid, che per protesta all’ultimo momento ha disertato la cerimonia al Théâtre du Châtelet di Parigi.

[…] LA GUERRA PEREZ-UEFA PER LA SUPERLEGA

vinicius junior 6

Sullo sfondo c’è la guerra mai conclusa tra il presidente Florentino Perez, sostenitore del progetto di una Super League tra i maggiori club europei, e la Uefa di Aleksander Ceferin, da quest’anno per la prima volta co-organizzatrice del Pallone d’oro assieme a France Football.

In base alla teoria del complotto diffusa a Madrid, il mancato premio a Vinicius è soprattutto uno sgarbo voluto dalla Uefa. Non c’è alcuna prova però e molti sottolineano la grave mancanza di sportività di una squadra che ha pur sempre nel suo inno quel passaggio sullo «stringere la mano dell’avversario anche quando si perde».

vinicius junior 3

«Il sistema di France Football è trasparente — dice Javier Tebas, presidente della lega calcio spagnola —, a votare sono 100 giornalisti di tutto il mondo. La reazione del Real è senza senso». Il caporedattore del giornale, Vincent Garcia, dice che «Vinicius ha sicuramente patito la presenza dei compagni di squadra Carvajal e Bellingham nei primi cinque, che gli hanno matematicamente tolto qualche voto». […]

2. LA FRASE DI VINICIUS JR A GAVI NEL CLASICO REAL MADRID-BARCELLONA: "LUNEDÌ VINCO IL PALLONE D'ORO"

Estratto dell'articolo di Alessandro De Felice per www.goal.com

vinicius junior 1

Una beffa incredibile. Sì, perché ci sono pochi dubbi: Vinicius Jr era sicuro di essere il vincitore del Pallone d’Oro 2024. Ma così non è stato. A trionfare nell’edizione 2024 del prestigioso riconoscimento di France Football è stato Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna. […] In occasione del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, una frase pronunciata da Vinicius Jr nei confronti Gavi in uno scontro verbale tra i due non è passata affatto inosservata, soprattutto alla luce di quanto accaduto ieri sera a Parigi.

vinicius jr.

LA FRASE DI VINICIUS A GAVI

[…] In occasione della sfida, sul risultato di 4-0, nel finale, il brasiliano ha risposto a Gavi, che gli faceva il gesto delle 4 dita per i goal subiti in maniera diretta. “Si si, ma io lunedì vado a vincere il Pallone d’Oro” è la frase pronunciata, come riporta il quotidiano catalano Sport.

ARTICOLI CORRELATI

vinicius junior 2 vinicius junior segna con il braccio durante real madrid almeria 2 vinicius junior 4 ancelotti vinicius jr RUDIGER E VINICIUS

vinicius junior segna con il braccio durante real madrid almeria 1