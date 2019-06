VIOLA A STELLE E STRISCE – MENTRE IL TYCOON ITALOAMERICANO COMMISSO SI PRENDE LA FIORENTINA PER 170 MILIONI, CHIESA E’ SEMPRE PIU’ VICINO ALLA JUVE – INTESA SULLE CIFRE, 5 MILIONI ALL’ANNO MA I BIANCONERI DEVONO PRIMA VENDERE. E L'INTER PROVA IL CONTROPIEDE – SI CHIUDE L’ERA DELLA VALLE: 17 ANNI SENZA VINCERE UN TROFEO…

Da gazzetta.it

Dal ritiro di Coverciano non vuole distrazioni, ma le voci di mercato intorno a lui sono sempre più insistenti. "Non ho parlato con la Fiorentina" assicura Federico Chiesa, concentrato sull’impegno con la nazionale di Mancini. La situazione però sembra chiara.

La Juve è in vantaggio perché ha già parlato con lui e ha trovato un accordo, con un ingaggio da 5 milioni all’anno che può crescere fino ad arrivare a 6. L’Inter però offre cifre simili e vuole tentare il contropiede, anche perché Federico ha deciso di rimanere in Italia.

La Fiorentina, ovviamente, in questo avrà un ruolo. I nerazzurri in un incontro di qualche settimana fa con Enrico, padre del giocatore, hanno sottolineato proprio la centralità assoluta che Fede avrebbe nel progetto interista, cosa che la Juve piena di stelle non può promettere al 100%. Insomma, bianconeri favoriti, ma l’Inter c’è.

FIORENTINA A COMMISSO, TROVATO L’ACCORDO PER 170 MILIONI

Luca Calamai per gazzetta.it

L’accordo è stato raggiunto. Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina. L’ufficialità, però, arriverà solo tra qualche giorno. Per il passaggio del pacchetto azionario del club viola ci sono dei tempi tecnici da rispettare.

L’operazione è iniziata circa un mese fa grazie all’opera di un importante istituto di credito internazionale. Questo pomeriggio sono stati sciolti gli ultimi nodi in un incontro, durato quasi due ore, tra il magnate americano e i fratelli Della Valle, negli uffici della Tod’s a Milano. Un confronto cordiale che è stato preceduto da una breve riunione tra Mario Cognigni, presidente operativo della Fiorentina e figura di riferimento per la famiglia Della Valle, e Joe Barone, il braccio destro di Rocco Commisso.

Un’ora a tavolino per smussare gli ultimi angoli e per un’analisi del mondo viola da un punto di vista economico. Analisi che continuerà anche domani. Chi compra vuole chiarezza al cento per cento ma, su questo fronte, di sicuro non nasceranno problemi.

La Fiorentina è uno dei club più sani non solo del campionato di Serie A ma di tutto il panorama calcistico europeo. Commisso e Barone si sono poi spostati in uno studio notarile e quindi sono rientrati in albergo. L’accordo è stato raggiunto su una base di 170 milioni di euro. E nelle prossime ore il nuovo proprietario italo-americano comincerà a pensare alla struttura sportiva. Ancora tutta da costruire.

