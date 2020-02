27 feb 2020 10:55

VIRUS IN BUCA: I GOLFISTI EDOARDO MOLINARI E GAGLI IN QUARANTENA IN OMAN - I DUE AZZURRI SONO STATI ISOLATI DOPO UN’INFLUENZA CONTRATTA DA LORENZO GAGLI, CHE È IN STANZA CON EDOARDO. LA FEDERGOLF PARLA DI EQUIVOCO: “ECCESSIVA PRUDENZA PER UNA FEBBRE DI DIECI GIORNI FA. NON C’È INDICAZIONE DI PATOLOGIE VIRALI...”