24 mag 2020 17:46

IL VIRUS NEL PALLONE – CI SONO DUE NUOVI CASI DI CALCIATORI POSITIVI IN PREMIER LEAGUE: SONO STATI MESSI IN ISOLAMENTO E DOVRANNO RESTARCI PER ALMENO UNA SETTIMANA – LA MEGA CAMPAGNA DI TEST DEL CAMPIONATO INGLESE: TAMPONI A 996 GIOCATORI DOPO I SEI CONTAGI DI QUALCHE GIORNO FA. MA ANCORA NON C’È UNA DATA UFFICIALE PER RICOMINCIARE A GIOCARE