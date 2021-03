ZIBI’, MA CHE STAI A DI’? "LA JUVE FUORI PER LA REGOLA DEI GOL IN TRASFERTA. NON E’ ORA DI CAMBIARLA?”. BONIEK, EX JUVENTINO E NUMERO 1 DELLA FEDERCALCIO POLACCA, SCATENA LA BUFERA SUI SOCIAL: “NESSUN ALIBI. UNA JUVE APPENA DECENTE AVREBBE ELIMINATO IL PORTO. NON CERCHIAMO IL CAPRO ESPIATORIO IN REGOLE ED ARBITRI. LO FANNO GLI ALTRI…”. MA C’E’ CHI DA’ RAGIONE AL “BELLO DI NOTTE”: “È UNA REGOLA ANACRONISTICA”