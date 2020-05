IL VIRUS NEL PALLONE: ORA LA SERIE A TREMA- 6 NUOVI POSITIVI ALLA FIORENTINA, 4 ALLA SAMPDORIA. DOPO LE GUARIGIONI DI PEZZELLA, CUTRONE E VLAHOVIC, LA SOCIETÀ VIOLA HA MESSO IN QUARANTENA TRE GIOCATORI (ASINTOMATICI) E TRE DELLO STAFF MEDICO - ALLA SAMP TRE POSITIVI E UN RECIDIVO DOPO I TEST. BIASIN: "I TAMPONI A RAFFICA CI METTONO DI FRONTE A UN’EVIDENZA: IN ITALIA E’ PIENO DI POSITIVI CHE NON SANNO DI ESSERLO"

Da gazzetta.it

sampdoria fiorentina

Nel giorno in cui anche il centro sportivo di Bogliasco ha riaperto agli allenamenti individuali (tra i primi anche Linetty, Maroni e Gaston Ramirez), anche la Sampdoria aggiorna il suo bollettino e informa che quattro giocatori testati nelle ultime ore sono risultati positivi al Covid-19: tre sono nuove positività, in un caso si tratta invece di un "ritorno di positività".

Già a marzo altri cinque calciatori erano stati colpiti dal virus (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby), più il medico Amedeo Baldari. La Sampdoria aveva comunicato l'avvenuta guarigione di tutti loro lo scorso 23 aprile.

FIORENTINA

Giovanni Sardelli per gazzetta.it

sampdoria fiorentina

La Fiorentina non è ancora fuori dal coronavirus. Dopo le positività di Cutrone, Pezzella e Vlahovic, ormai guariti da tempo, ieri è stata giornata di esami e oggi di risultati in vista della ripresa, facoltativa, di domani al centro sportivo. Risultati dei tamponi non certo buoni per la Fiorentina e comunicati con una nota ufficiale dal club.

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covi d-19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

Massimo riserbo, ovviamente per ragioni di privacy, sui nomi dei calciatori positivi come su quelli dei membri dello staff tecnico-sanitari. Il programma di domani ad ora prevede quindi delle visite propedeutiche al fine di capire l’eventuale programma degli allenamenti individuali di coloro che sono, invece, risultati negativi ai test. Importante raccontare di come tutti coloro che sono stati trovati positivi stanno bene e sono asintomatici. E che non ci sono casi di recidiva tra i calciatori che erano già stati contagiati dal coronavirus ed erano poi guariti, ovvero Vlahovic, Cutrone e Pezzella.

fiorentina

