VITA DA “RE CARLO” – IL SEGRETO DEL SUCCESSO DI ANCELOTTI? AVER RESO IL REAL MADRID UNA “FAMIGLIA” - L’ALLENATORE RIESCE A FAR CONVIVERE GRUPPI DI “PRIMEDONNE” SENZA SPACCATURE TRA I GIOCATORI, FACENDOSI AMARE DA TUTTI QUELLI CHE HA ALLENATO – NON SOLO: IN QUESTA SECONDA ESPERIENZA ALLA “CASA BLANCA”, HA AGGIUNTO IL FIGLIO DAVIDE NEL SUO STAFF TECNICO - “MI AIUTA MOLTO E MI DICE COSE CHE ALTRI NON MI POTREBBERO DIRE” – CI SAREBBE PROPRIO IL SUO ZAMPINO DIETRO AL GOL DEL VANTAGGIO DI CARVAJAL

carlo ancelotti champions league . 1

Estratto dell’articolo di Enrico Currò per www.repubblica.it

“Ora mi vado a fumare un puro”. È il sigaro del trionfo. […] Carlo Ancelotti conferma la capacità di sdrammatizzare sempre, anche dopo essere diventato ormai per distacco l’allenatore più vincente della storia della Champions, con cinque Coppe Campioni (cui vanno aggiunte le due da calciatore del Milan) […] i titoli sono 29 in panchina, ma diventano addirittura 41, se la somma contempla anche i 12 da giocatore.

carlo ancelotti e il figlio davide

Eppure un po’ di emozione […] affiora comunque e non gli è possibile nasconderla: potere continuare a sognare, a quasi 65 anni, non è per tutti. “Non bisogna mai abituarsi: è stata davvero difficile, molto difficile, molto più del previsto. Il Real è un sogno continuo. La nostra è stata una stagione da 10 in pagella. Il mio prossimo obiettivo? Cercare di vivere ancora emozioni come questa. Essere tornato nel club migliore del mondo è stato per me un grande regalo”.

carlo ancelotti champions league . 2

IL LAPSUS DI FLORENTINO SU MBAPPÉ

Adesso il regalo avrà un altro fiocco, bello grande: l’arrivo di un altro fuoriclasse come Kylian Mbappé. […] Florentino Perez, il presidente dei Blancos, non nasconde più l’ingaggio del campione francese. Lo ha ammesso con una gaffe probabilmente volontaria a Cadena Cope, nell’euforia del trionfo. L’intervistatrice gli ha chiesto se la sua affermazione secondo la quale adesso la squadra vincerà ancora di più è legata appunto all’imminente approdo di Mbappé alla Ciudad Deportiva di Valdebebas: “Non parlo di calciatori di altre squadre. Lo dirò quando arriverà”. […]

davide e carlo ancelotti

GALACTICOS, MA CON SPIRITO DI SACRIFICIO

Galacticos sì, ma con spirito di sacrificio, anche grazie alla miscela riuscita di uno staff in cui non è possibile non notare l’apporto degli assistenti, il figlio di Ancelotti Davide e il collaboratore della prima ora Francesco Mauri. La ricetta vincente - illustrata dalle numerose scene durante la partita, con Davide ripetutamente a colloquio col padre nei momenti più delicati - la spiega il tecnico stesso: “Avere un figlio assistente è emozionante ed è anche la conferma che il Real è una famiglia. Lavorare in una famiglia è meglio che lavorare in un’industria. Davide mi aiuta molto concretamente e mi dice cose che altri non mi potrebbero dire”.

carlo ancelotti 5

Il goleador della vittoria, Dani Carvajal, ha raccontato che in effetti lo schema vincente, su corner, è stato provato in allenamento da Ancelotti e dai suoi assistenti, il figlio Davide e Francesco Mauri: “Sfruttare i miei inserimenti sui calci piazzati era un’eventualità che avevamo studiato, come fattore sorpresa per gli avversari. Dopo il primo tempo ci siamo detti che, se eravamo sopravvissuti alla tempesta di tutte quelle occasioni da gol per il Dortmund, non potevamo perdere”.

carlo ancelotti 2 carlo ancelotti 3 davide e carlo ancelotti carlo ancelotti 4 borussia dortmud real madrid invasori borussia dortmud real madrid carvajal borussia dortmund real madrid 66 borussia dortmund real madrid carvajal carlo ancelotti 1 carlo ancelotti 6