“MI SAREBBE PIACIUTO ALLENARE LA ROMA. PECCATO. LA SUPERLEGA? SOMMO FASTIDIO, PER NON DIRE RIPULSA” - MARCELLO LIPPI PRENDE LE DISTANZE DA AGNELLI MA NON VUOLE PARLARE DI JUVE: “È STATA CASA MIA PER 8 ANNI, PER ELEGANZA E STILE NON MI PARE SIA IL CASO DI DIRE ALCUNCHÉ - POI INCORONA L’INTER, ESALTA LA NAZIONALE DI MANCINI CHE HA PUNTATO SUI GIOVANI. GLI EREDI? JURIC, DE ZERBI E ITALIANO