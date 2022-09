LA VITA E’ TUTTA UN "POZ" – IL DISCORSO MOTIVAZIONALE DI GIANMARCO POZZECCO ALL’ITALBASKET PRIMA DELLA PARTITA CON LA SERBIA E IL QUIZ A PREMI (IN PALIO 40 EURO) – “IN QUALE STATISTICA SIAMO PRIMI COME SQUADRA?” “MIGLIOR DIFESA”. DOPO LA RISPOSTA GIUSTA DI TESSITORI, IL "POZ" SCHERZA: “PEZZO DI MERDA, DOVE L’HAI LETTO? SAPETE COSA SIGNIFICA QUESTO? CHE OGGI…" - VIDEO

Sì, la vita è tutta un quiz. Nel discorso motivazionale di Gianmarco Pozzecco all’Italbasket prima dell’ottavo di finale vinto con la Serbia, il coach si è inventato un quiz a premi: “Ho in mano 40 euro, sono simbolici per chi indovina in quale statistica siamo primi come squadra?”.

C’è chi dice “rimbalzi”, chi “minor punti subiti”, Pajola prende tempo: "Sto pensando", “Abbiamo tempo fino alle 20.15”, lo fulmina il Poz. Poi prende la parola l'ultimo arrivato, Amedeo Tessitori, richiamato al posto di Gallinari, che afferma “miglior difesa”. “Pezzo di merda, dove l’hai letto?”, il ct azzurro gli allunga il "malloppo" e carica la squadra: “Sapete cosa significa questo? Che oggi difendiamo e poi ci divertiamo in attacco, andiamooo”. Sì, la vita è tutta un Poz.

