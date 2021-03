V PER VITTORIA – L’ITALIA VINCE ANCHE CON LA BULGARIA, IL GALLO BELOTTI A SEGNO SU RIGORE (GENEROSISSIMO) DEDICA IL GOL ALLA FIGLIA VITTORIA, NATA POCHE SETTIMANE FA – NELLA RIPRESA L’ATTACCANTE DEL TORO COLPISCE ANCHE UN PALO – A CHIUDERE LA PARTITA CI HA PENSATO LOCATELLI CON UNA PRODEZZA. MANCINI IN TESTA AL GIRONE - UNFAIR PLAY: “FACENDO SEGNO V CON LE DITA, BELOTTI HA DEDICATO IL GOL SU RIGORE MOLTO DUBBIO ALL'ASSENZA DEL VAR”

L'Italia batte 2-0 la Bulgaria e resta a punteggio pieno nel Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Gli azzurri dominano sul piano del possesso, ma sbloccano il match solo nel finale del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Belotti (44'). Lo stesso attaccante del Toro colpisce un palo al 73', prima che il neo entrato Locatelli (82') metta in ghiaccio l'incontro con un destro a giro. Mercoledì terza sfida del girone, contro la Lituania.

Il Gallo Belotti con un calcio di rigore sblocca la partita di Qualificazione ai Mondiali 2022 tra Bulgaria e Italia. Rigore impeccabile e 1-0, dopo aver segnato ed aver ricevuto i festeggiamenti dei compagni di squadra il ‘Gallo' ha dedicato il gol alla figlia Vittoria, nata da pochissime settimane. Un momento bellissimo per l'attaccante del Torino.

Ha ritrovato la maglia da titolare in Nazionale l'attaccante granata che al 42′ del primo tempo a Sofia si procura un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Belotti che calcia in modo perfetto, il portiere Iliev intuisce ma non ci arriva. 1-0 Italia. Un gol importantissimo questo per l'Italia che riesce così a sbloccare un incontro che fino a quel momento aveva dominato. Il Gallo viene celebrato dai compagni di squadra che lo abbracciano e lo applaudono, lui poi si ritaglia un momento per se stesso, si avvicina a una telecamera e festeggia mimando la lettera ‘V', una dedica per la figlia Vittoria nata pochi giorni fa.

Primo gol di Belotti dopo aver superato il Covid

Andrea Belotti e sua moglie Giorgia Duro sono diventati genitori. La piccola Vittoria è nata il 22 febbraio, circa un mese fa. L'annuncio lo aveva dato proprio la dolce metà del bomber granata con un post sui social. Nei giorni seguenti però Belotti è stato trovato positivo al tampone, il bomber è stato uno degli otto calciatori che ha contratto il Covid. Quindi sono stati quelli giorni sicuramente molto particolari per Belotti che ci ha messo tempo per tornare a disposizione. Nicola lo ha usato con parsimonia contro Inter e Sassuolo, prima di schierarlo contro la Sampdoria. Ora è tornato titolare in Nazionale e ha fatto gol contro la Bulgaria nelle Qualificazioni ai Mondiali.

