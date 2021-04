VIVA L’INGHILTERRA DOVE IL CALCIO SA ANCORA DI FISH AND CHIPS! - LA RIVOLTA DEI TIFOSI INGLESI HA FERMATO LA SUPERLEGA – IL CAMPIONATO PIU’ SEGUITO AL MONDO MANTIENE ANCORA LO SPIRITO DA VECCHIA "FA CUP", QUELLA IN CUI I DOPOLAVORISTI DI PROVINCIA SI TROVANO A SFIDARE I CAMPIONI DELLA PREMIER - LA FURIA DI BORIS JOHNSON - ANCELOTTI: “LA SUPERLEGA? PENSAVO FOSSE UNO SCHERZO…”

Giulia Zonca per "la Stampa"

I ragazzi erano in strada con i cartelli di cartone scritti a pennarello. I ventenni, i trentenni e gli adolescenti erano davanti allo stadio del Chelsea a fare massa critica contro la Super League. Davanti alla sede del Tottenham, a chiedere di essere rispettati. Non erano tutti alla playstation e facevano un gran rumore. Il rumore dell' Inghilterra.

Sei squadre di Premier League si sono unite alla Super Lega e sono le sei che l' hanno affondata, le sei a capitale straniero che hanno ragionato su schemi globali e sbagliato su scala locale perché il calcio in Inghilterra sa ancora di fish and chips, per quanto retorico sia, per quanto lunare sia diventato il pallone.

Anni a puntare al sistema Premier che ora sogna di diventare tedesco. Boris Johnson ci ha preso gusto e dopo aver fatto discorsi alla Churchill contro il campionato dei ricchi che strappano i valori ai giovani vorrebbe introdurre la regola del 50 più uno, quella che mantiene la Bundesliga fuori dai guai: le quote del club devono restare in maggioranza assoluta a un consiglio di membri eletti direttamente dai tifosi. Gli innamorati che resistono persino ai capricci di chi governa il loro cuore, la squadra senza la quale non possono vivere.

Sono rimasti con il caro biglietti, sono rimasti con i fondi americani, con presidenti che si rivolgono al mercato asiatico e poi a quello del Golfo e va bene, ci si può allargare purché non si rompa l' oggetto del desiderio.

La vena di contestazione La Super Lega non è saltata per romanticismo, ma quella vena di contestazione così netta l' ha crepata. Poi è arrivata la politica. Boris, la furia Boris: dopo essere riuscito a vaccinare quasi l' intero Paese, lo ha anche sostenuto nella sua passionale contestazione. Ha ipotizzato leggi promosse per fermare la fuga, ha fatto pressione per proteggere un mondo che ha mescolato capitali, idolatrato le plusvalenze, dimenticato pezzi per strada ma ha ancora lo spirito da Fa Cup.

L' Inghilterra dei dopolavoristi di provincia che sognano solo quei 90 minuti in cui sfidare i campioni, i campetti di quartiere con i festoni nel giorno in cui arrivano club di Premier. Quelli che a un certo punto si sono trasformati nei più ricchi e pazienza, il calcio cambia, certo, ma non deve per forza inseguire un tifoso che non ha mai guardato una partita. Così, il proprietario del Liverpool, John Henry, ha registrato un video per dire: «Mi dispiace, sono il solo responsabile di questa ondata di negatività». Tutte le società hanno chiesto scusa a chi veste le loro maglie.

È vero che le nuove generazioni si appassionano a Fornite, ma ogni tre anni ne nasce uno diverso, con un altro nome, un' altra piattaforma, un' altra natura mentre il Manchester United c' è dal 1878, il Liverpool dal 1892, così come le squadre italiane in circolazione da più di un secolo. Ma qui era più difficile avvertire il dissenso. In Inghilterra è stato evidente, dirompente: hanno di nuovo difeso le spiagge. Per carità, non da brutali invasori, ma da chi voleva soffiargli un bene prezioso, l' identità.

