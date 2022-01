VLAHOVIC A TORINO, FIRENZE SFANCULA COMMISSO - L'ATTACCANTE SERBO DELLA FIORENTINA FA LE VISITE MEDICHE E FIRMA CON LA JUVE, NEL GIORNO DEL SUO 22ESIMO COMPLEANNO - I TIFOSI VIOLA SONO AVVELENATI: AL PONTE VECCHIO SPUNTA UNO STENDARDO CON LA CARICATURA DEL PRESIDENTE ITALO-AMERICANO TRASFORMATO IN JOKER - AGNELLI HA DOVUTO PAGARE UNA COMMISSIONE MOSTRUOSA ALL'ENTOURAGE DEL GIOCATORE, PARI AL 20% DEL VALORE DELL'AFFARE... - VIDEO

JUVE, È IL GIORNO DI VLAHOVIC: VISITE MEDICHE E FIRMA

Poco dopo le 9.30 di questa mattina Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche di rito dopo che ieri sera la Juve ha trovato l'intesa totale anche con Ristic, l'agente dell'attaccante serbo ormai ex Fiorentina.

Per Vlahovic, che oggi festeggia anche il suo 22esimo compleanno, è un giorno importante perché arriverà anche la firma sul contratto da quattro anni e mezzo con i bianconeri, per 7 milioni netti all'anno. Probabile che l'esordio in maglia Juve ci sia già alla ripresa del campionato, all'Allianz Stadium, contro il Verona.

Ad attendere Vlahovic davanti all'ingresso del JMedical c'erano tanti fotografi e giornalisti, ma anche alcuni tifosi. Il giocatore è parso subito disponibile fermandosi qualche secondo per i selfie. Il bomber serbo ha così voluto salutare i tifosi, con il pollice all'insù, prima della nuova avventura che sta iniziando con la Juve.

L'ex Fiorentina è attualmente capocannoniere del campionato di serie A, in coabitazione con Ciro Immobile, con 17 gol segnati, di cui cinque su calcio di rigore. Con la Juve dovrà cercare di confermarsi, abituandosi subito al nuovo gioco di Allegri e trovando l'intesa con i compagni: gli impegni infatti incombono.

Questa mattina, al JMedical, c'era anche Leonardo Bonucci, tornato dallo stage in Nazionale. Il difensore della Juve deve verificare le sue condizioni fisiche, dovrebbe tornare a disposizione di Allegri per la ripresa del campionato.

Prima di entrare, Bonucci ha scherzato con i cronisti presenti: “Pensavate fossi qualcun altro?”. Era arrivato infatti pochi minuti prima di Vlahovic. Una bella sorpresa anche questa per i tifosi presenti in attesa del serbo, anche se naturalmente le attenzioni sono state tutte per quest'ultimo.

VLAHOVIC E LA COMMISSIONE MOSTRUOSA: QUANTO È COSTATA ALLA JUVE

Vlahovic è della Juve. Adesso è davvero tutto fatto. La fumata bianconera è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri dopo il meeting decisivo tra la società e l’entourage dell’attaccante. Mancava soltanto questo ultimo passo per arrivare al traguardo ed è stato compiuto.

L’intesa con la Fiorentina, d’altra parte, era già stata trovata per un ammontare complessivo dell’affare di 75 milioni, 70 fissi più 5 di bonus. Rimanevano da sistemare appunto alcune questioni con gli agenti del bomber serbo.

I rappresentanti di Dusan sono arrivati in diverse riprese alla Continassa: alcuni erano già sbarcati nella serata di mercoledì al JHotel provenienti da Milano; ieri si è aggiunto Darko Ristic, procuratore e uomo di fiducia del giocatore, in arrivo da Belgrado. Non restava che l’incontro con la società bianconera per mettere a punto i dettagli ancora da dirimere e l’appuntamento è andato in scena nel pomeriggio.

L’accordo sul contratto era già imbastito e non è servito troppo tempo per ribadirlo: Vlahovic si lega alla Juve fi no al 2026 con un ingaggio da 7 milioni netti a stagione. Un po’ più intricato il discorso relativo alle commissioni da riconoscere all’entourage del giocatore.

E qui il confronto, secondo le cronache dalla Continassa, avrebbe avuto anche qualche passaggio carico di tensione. Si narra infatti di una richiesta di 18 milioni da parte di Ristic & C.

La quadratura del cerchio sarebbe stata trovata sui 15 milioni, che rappresenterebbero comunque una cifra monstre, visto che si tratta del 20% del valore complessivo dell’affare. L’investimento totale quindi per la Juve salirebbe a 90 milioni.

Un trasferimento da record, insomma, sotto tutti i punti di vista. Perché l’acquisto di Vlahovic è l’acquisto più costoso di sempre della Juventus nel mercato di gennaio, come del calcio italiano. Finora il massimo per i bianconeri erano stati i 35 milioni (più 9 di potenziali bonus) garantiti all’Atalanta per Kulusesvki nel gennaio 2020.

Ora si è toccato il doppio. E anche a livello europeo, siamo al top: Dusan sale sul podio degli affare più costosi di gennaio dopo i 135 milioni spesi dal Barcellona per Coutinho nel 2018 e 84,6 investiti dal Liverpool per Van Dijk nel 2017.

La Juve è tornata al centro del mercato, insomma, con un altro colpaccio dopo Cristiano Ronaldo (117 milioni), dopo Higuain (90) e dopo De Ligt (anche lui 75). La scelta è chiara: si è deciso di anticipare alla sessione invernale di mercato gran parte del budget stanziato per il mercato della prossima estate (80-85 milioni) per un investimento di grande portata ma che ha le caratteristiche che rispondono alle linee guida della società.

Che è impegnata, sì, nel percorso di risanamento dei conti per tornare alla sostenibilità e l’equilibrio finanziario ma è anche disposta, come recita il piano di sviluppo al 2024, ad impegnarsi in modo consistente per mantenere elevato il livello di competitività della squadra su giocatori che permettano di «mantenere un adeguato qualitativo della rosa e garantirne nel tempo il necessario ricambio generazionale» (...)

FIORENTINA, COMMISSO VENDE VLAHOVIC E DIVENTA JOKER: SPUNTA LA CARICATURA AL PONTE VECCHIO

La cessione di Vlahovic alla Juventus non è stata digerita dai tifosi della Fiorentina: in mattinata è stato appeso al Ponte Vecchio uno stendardo che riporta la caricatura del presidente Commisso trasformato in Joker, il celebre criminale dei fumetti. Criminale o pagliaccio? In entrambi i casi, il numero uno viola è sceso vertiginosamente nel gradimento dei sostenitori di fede gigliata.

Lo striscione è stato poi rimosso dalle forze dell'ordine e non è più visibile. Il clima che si respira a Firenze non è dei più leggeri, tra la preoccupazione per la stagione in corso e le contestazioni che si vocifera potrebbero arrivare dalle parti di Viale Fanti.

