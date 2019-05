LE VOCI DI LIVERPOOL, UNA CANZONE DI TUTTI: “YOU’LL NEVER WALK ALONE” - L'EMOZIONANTE VIDEO DELL’INNO DEI "REDS" INTONATO DA STADIO E CALCIATORI DOPO LA RIMONTA SUL BARCELLONA – TESTO, STORIE E MITOLOGIE DELLA CANZONE (NATA PER UN MUSICAL): PAROLE E NOTE RIMBOMBANO ANCHE NELLE PAGINE DI DAVID PEACE CHE RACCONTA L’EPOPEA DEL LIVERPOOL DI BILL SHANKLY – VIDEO

Le voci di Liverpool, una canzone di Liverpool. You’ll never walk alone. “When you walk through the storm, quando tu cammini in mezzo alla tempesta, Hold your head up high, tieni alta la testa”. I calciatori Reds abbracciati sotto la Kop, quel coro che rimbomba nel “santuario di Anfield” e nel cuore di tutti gli amanti del calcio. “We’ll never walk alone”, la colonna sonora del football, anche se non sei tifoso del Liverpool. Tutti in piedi, a cantarla. Insieme. Ma come nasce quest’inno che parla di canti di allodole e di cieli dorati in fondo alla tempesta? Riavvolgiamo il filo rosso della memoria. Siamo nel 1945, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.

Il drammaturgo newyorkese Oscar "Oscar Hammerstein II", scrive il testo destinato al musical “Carousel”. Alla musica ci pensa Richard Rodgers. La canzone è un invito alla speranza e accompagna la protagonista che resta vedova per il suicidio del marito e la figlia che affronta l'ultimo anno di scuola. “Walk on through the wind/Walk on through the rain, cammina nel vento, cammina nella pioggia. Vai avanti, con la speranza nel tuo cuore.

La canzone approda nel Regno Unito grazie a un gruppo, "Gerry and The Pacemakers", che decide di farne una cover nel 1963. Nonostante la concorrenza dei Beatles, quel brano resta in cima alle classiche del Regno Unito per un mese. Viene cantato ovunque a Liverpool, anche allo stadio, prima delle gare dei Reds. Piace a Bill Shankly, l’uomo che mise i rossi al centro della cartina geografica del calcio europeo, che quando lo ascoltò nel 1963 per la prima volta fu letteralmente rapito da quelle note.

La “dolce canzone d’argento” risuona nelle pagine di “Red or Dead” di David Peace che canta l’epopea dei Reds di Shankly e restituisce l’anima operaia di una tifoseria che definisce la sua identità “scouser” anche attraverso YNWA. L’urlo di appartenenza della ’working class’ che lavora nei docks del porto e popola la Kop, il cuore del tifo del Liverpool. Come i grandi classici della musica nel corso degli anni è stata reinterpretata da diversi cantanti, da Frank Sinatra a Elvis Presley. Anche i Pink Floyd hanno inserito una registrazione del coro della Kop nel brano «Fearless», nel loro album del 1971 «Meddle».

C’è anche una disputa con i tifosi del Celtic che ne rivendicano la primogenitura. I tifosi scozzesi e quelli del Borussia Dortmund l’hanno adottata come inno. E quando la squadra tedesca ha incrociato il Liverpool nei quarti di finale dell’Europa League del 2016 tutto lo stadio, come un sol uomo, ha intonato 'You'll never walk alone'. Lo hanno definito “il più bel momento di tifo dell’anno”.

Musica che unisce e restituisce voglia di provarci. “Though your dreams be tossed and blown, Walk on walk on with hope in your heart. Anche se i tuoi sogni, saranno sconvolti e crollati, vai avanti con la speranza nel cuore”. Le voci di Liverpool. Una canzone di Liverpool, e di tutti. You’ll never walk alone. Rialzatevi ancora. E cantatela. Insieme.

