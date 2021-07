VOGLIONO SCREDITARE FLORENTINO PEREZ DOPO IL CAOS SUPERLEGA? NUOVI RETROSCENA SULLE CONVERSAZIONI DEL PATRON DEL REAL PUBBLICATE DAL GIORNALE "EL CONFIDENCIAL" IN CUI DAVA A RONALDO DELL’IDIOTA, A MOU DEL "VIZIATO" E DEFINIVA CASILLAS E RAUL “LE DUE GRANDI TRUFFE DEL REAL MADRID” – IL REAL DENUNCIA UN TENTATIVO DI RICATTO. UN GIORNALISTA AVREBBE CHIESTO 10 MILIONI DI EURO PER FAR SPARIRE GLI AUDIO...

Da corrieredellosport.it

perez ceferin

Hanno scatenato un putiferio mediatico gli audio pubblicati dal quotidiano spagnolo 'El Confidencial', con l'attuale presidente del Real Madrid protagonista. In queste conversazioni private Florentino Perez parla in termini non proprio positivi di Cristiano Ronaldo, Mourinho, Casillas, Raul e molti altri.

Real Madrid, Perez e il ricatto da 10 milioni

agnelli florentino perez

Dura la presa di posizione del patron dei Blancos e attraverso il profilo Twitter del club è stato anche rivelato che nel 2011 il giornalista Jose Antonio Abellan avrebbe ricattato il vicepresidente Eduardo Fernádez de Blas, chiedendogli 10 milioni di euro in cambio della "sparizione" di questi audio registrati in maniera illegale e successivamente manipolati: “Il Transistor di Onda Zero rivela che Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo ha ricattato chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire gli audio registrati in modo illegale e manipolato“.

FLORENTINO

perez ceferin 1

Da tuttomercatoweb.com

Florentino Perez sotto attacco? El Confidencial ha pubblicato stamattina alcuni file audio di conversazioni private dell'attuale presidente del Real Madrid risalenti al lontano 2006, pochi mesi dopo le sue dimissioni (tornò in carica tre mesi dopo).

In queste registrazioni, Perez spara a zero su Raul e Iker Casillas, leggende del club e oggi dipendenti con ruoli diversi (l'ex attaccante è il tecnico della seconda squadra): "Casillas non è un portiere da Real Madrid, cosa vuoi che ti dica. Non lo è mai stato. È stato l'errore più grande che abbiamo fatto. Però tutti lo difendono. Poi c'è Raul: sono le due grandi truffe del Real Madrid.

florentino perez

Raúl è cattivo, pensa che il Real Madrid sia di sua proprietà e usa tutto a proprio vantaggio. Lo stesso fa il suo agente. È per colpa sua che il Madrid sta male... Sono andato via a causa sua, tra l'altro". Il Real Madrid ha fatto sapere che è in atto un tentativo di screditare la reputazione di Florentino Perez dopo le polemiche relative alla Superlega.

Florentino Perez perez ceferin