VOLA LAZIO VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA- CORREA METTE KO IL MILAN, IL 15 MAGGIO ALLO STADIO OLIMPICO I BIANCOCELESTI SFIDERANNO L’ATALANTA O LA FIORENTINA – GATTUSO: “E’ STATA UNA FIGURACCIA” –SALVINI TUONA: "GLI UNICI CHE HANNO MESSO CUORE E GRINTA SONO STATI I TIFOSI MILANISTI. VERGOGNA!”- E SULLO STRISCIONE INNEGGIANTE A MUSSOLINI DEGLI ULTRA’ DELLA LAZIO IL MINISTRO DELL’INTERNO ANNUNCIA: "SONO STATI IDENTIFICATI I 14 IDIOTI CHE…" - VIDEO

Una sola vittoria nelle ultime sette partite. Il momento no del Milan prosegue, la finale di Coppa Italia è sfumata dopo l’1-0 rimediato in casa contro la Lazio. Gattuso nel dopo gara ammette tutte le difficoltà del momento: “C’è poco da dire, è un momento negativo. Assumiamoci le responsabilità, facciamo fatica perché è un periodo di involuzione collettiva. Quella di stasera è una figuraccia. La Lazio ha meritato, nel secondo tempo hanno fatto la vera differenza ed è giusto così. Dispiace per i nostri tifosi, meritavano qualcosa in più. I cambi nell’undici iniziale? Rifarei tutto. In periodi così bisogna provare, bisogna migliorare in qualche modo per invertire il trend. È chiaro che qualcosa non sta funzionando, non è solo una questione atletica. Ci sono più fattori, attualmente siamo al di sotto delle nostre possibilità. Se sento la squadra nelle mie mani? Dopo certi risultati è normale chiederselo, ma io comando ancora la barca”.

ASPETTANDO IL BRASILIANO — Gattuso prosegue nell’analisi: “ È inutile dare colpe a destra e sinistra. La responsabilità è di tutti noi, mia per primo, poi dei giocatori. In questo momento non contano gli uomini, è una fatica collettiva, giochiamo col freno a mano tirato e anche stasera si è visto. Siamo partiti bene, volevamo giocarcela alla morte, ma non ci siamo riusciti. Serve lucidità per capire i momenti della partita, adesso davanti abbiamo un altro mese e dobbiamo dare il massimo. Domenica c’è una partita da dentro o fuori con il Torino. Non diamo colpe a nessuno, aspettiamo il rientro di Paquetà che è quasi al 100% e nelle ultime cinque ci darà una grande mano”.

RAZZISMO — Poi in conferenza stampa il tecnico ha parlato dei buu razzisti verso Bakayoko e Kessie: “Spero che l’arbitro non li abbia sentiti. Voglio invece fare i complimenti a tutti i giocatori in campo che hanno tenuto un comportamento esemplare e non hanno perso la testa”.

Matteo Salvini, Ministro dell’Interno del Governo Italianoe tifoso rossonero, ha commentato la sconfitta interna del Diavolo (0-1) nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio sotto un post pubblicato dal Milan sul popolare social network ‘Instagram‘: “Gli unici che hanno messo cuore, passione, grinta, idee, anche stasera, sono stati i tifosi milanisti. VERGOGNA!”

Sono arrivate subito le prime reazioni per quanto accaduto oggi a Milano nei pressi di Piazzale Loreto. Alcuni tifosi biancocelesti hanno srotolato uno striscione inneggiante a Benito Mussolini e si sono esibiti anche nel saluto romano. Indagini sono in corso da parte della Digos di Milano, in collaborazione con quella di Roma e sotto il coordinamento del pm Alberto Nobili, per fare luce sull’episodio. “Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale” ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini “ringrazio le forze dell’ordine che stanno seguendo con attenzione la situazione. Il calcio deve tornare ad essere un’occasione di festa e di incontro, non di rissa e di scontro. Ho appena fatto i complimenti alle forze dell’ordine che hanno identificato 14 idioti che invece di andare a vedere una partita di pallone vanno in giro per Milano a far casino”.

