24 gen 2021 00:02

VOLANDRI IN VOLO - DOPO 20 ANNI SI CHIUDE L’ERA BARAZZUTTI, IL NUOVO CAPITANO DELL'ITALIA IN COPPA DAVIS E’ FILIPPO VOLANDRI, 40 ANNI, EX N.25 DEL MONDO CHE NEL 2007 INFIAMMO’ IL FORO ITALICO BATTENDO FEDERER - "FU PROPRIO BARAZZUTTI A FARMI DEBUTTARE, SPERO DI RIUSCIRE A ONORARE QUESTO RUOLO QUANTO LUI" – LE PARTITE CON FIORELLO (“E’ MIGLIORATO TANTISSIMO”) E I CONSIGLI SUL DRITTO – VIDEO