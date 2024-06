VOLANO STRACCI IN CASA FERRARI! – FLOP DELLE ROSSE AL GP DI SPAGNA VINTO DA VERSTAPPEN DAVANTI A NORRIS E HAMILTON – LECLERC ARRIVA QUINTO DAVANTI A SAINZ E POI ATTACCA IL COMPAGNO DI SCUDERIA PER IL SORPASSO NEI PRIMI GIRI: “HA VOLUTO FARE UNA COSA SPETTACOLARE SBAGLIATA PER QUELLA FASE DI GARA”. LA REPLICA DELLO SPAGNOLO: “DOVEVAMO ATTACCARE LE MERCEDES, NON CAPISCO CHARLES” – VIDEO

El tontito de Sainz llorando cuando él tiene la culpa, ojalá Leclerc se la devuelva pic.twitter.com/qPnn8Zumwu — NACIÓN LECLERC (@CL16NATION) June 23, 2024

1- F1: VERSTAPPEN VINCE IN SPAGNA, LECLERC 5/O E SAINZ 6/O

(ANSA) - Max Verstappen ha vinto il Gp di Spagna, decima prova del mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha preceduto Lando Norris con la McLaren e Lewis Hamilton, terzo con la Mercedes. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, precedute anche dalla Mercedes di George Russell.

2 - LECLERC-SAINZ, SCINTILLE!

Estratto dell’articolo di Giusto Ferronato per www.gazzetta.it

Un GP di Spagna anonimo, chiuso pure con una coda polemica. Quella tra i piloti, in particolare di Charles Leclerc nei confronti di Carlos Sainz, il quale ha replicato per le rime. Il monegasco, dopo il quinto posto finale nel GP vinto da Max Verstappen, ha criticato pubblicamente la prima parte di gara del compagno di squadra spagnolo, che lo ha attaccato poco dopo la partenza e, a sentire Charles, non era nei piani prestabiliti prima della corsa.

"La lotta con Sainz ci ha fatto perdere una posizione, oltre che del tempo, è stata una lotta inutile e scorretta" ha detto Leclerc. Che poi ha rincarato: "Nel briefing si era deciso di voler fare una lavoro di gestione gomma. Carlos mi ha sorpassato alla fine del rettilineo, un rischio che non bisognava prendersi, considerando che mi ha anche danneggiato l'ala anteriore. Si tratta di un momento importante per la sua carriera, oltre che della sua gara di casa. Voleva fare una cosa spettacolare, ma questo ci ha fatto perdere una posizione. Dopo questa lotta abbiamo fatto una buona gara, ma non possiamo ragionare con il senno di poi” [...]

Molto diversa la versione di Sainz dell'accaduto: "Per me è stata una situazione molto chiara, avevamo una soft nuova e la Mercedes l'aveva usata, quindi bisognava attaccare e ho fatto esattamente quello. Non so se Charles abbia commesso errori al primo giro, ma io ho avuto l'opportunità di attaccare e non è che posso aspettare di stare dietro per tutta la vita. Tra l'altro da quel momento in avanti sono andato all'attacco delle Mercedes, sono stato molto vicino a loro al primo stint e volevo andare avanti, non so di cosa si lamenti Charles, stavolta non so di cosa sia preoccupato".

