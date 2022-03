Da www.corrieredellosport.it

Ennesimo flop in Champions League per il Psg. La formazione di Pochettino, dopo l'1-0 dell'andata firmato Mbappé, è caduta in casa del Real Madrid per 3-1 venendo così eliminati agli ottavi di finale.

Ai parigini non è bastato il momentaneo vantaggio firmato dal campione francese nel primo tempo. Nella ripresa, infatti, una splendida tripletta di Benzema in appena 17' ha cambiato le sorti della sfide e della qualificazione. Una remuntada iniziata grazie a un errore di Donnarumma in disimpegno che ha portato i Blancos di Carlo Ancelotti a rientrare in gara dopo un primo tempo di marca francese.

Psg, rissa sfiorata tra Donnarumma e Neymar dopo il ko col Real Madrid

Al termine della partita, lo spogliatoio del Psg era una polveriera. Secondo quanto racconta il quotidiano spagnolo Marca, Neymar se la sarebbe presa ferocemente con Donnarumma proprio per l'episodio che ha portato alla rete del momentaneo pareggio dei padroni di casa.

L'ex portiere del Milan, però, non avrebbe inghiottito il rospo e avrebbe replicato prontamente prendendosela con la stella brasiliana per il modo in cui ha perso il pallone in occasione del secondo gol del Real Madrid. Tra i due sarebbero volate parole grosse e sarebbero andati a centimetri dallo scontro. Una rissa sfiorata ed evitata solo grazie al pronto intervento dei compagni che si sarebbero messi in mezzo per evitare il confronto fisico.

