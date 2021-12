22 dic 2021 10:13

VOLANO GLI STRACCI IN CONSIGLIO FEDERALE TRA LOTITO E GRAVINA – IL PATRON LAZIALE HA RINFACCIATO AL SUO GRANDE NEMICO DI AVER PRESO INIZIATIVE PERSONALI NEI DIALOGHI CON IL GOVERNO. IL NUMERO 1 DELLA FIGC HA REAGITO IN MANIERA VEEMENTE – LOTITO: “LA SALERNITANA? NON SO NIENTE, CHIEDETE A GRAVINA” (NESSUNA PROROGA, CI SONO ANCORA 10 GIORNI DI TEMPO PER CONCLUDERE LA CESSIONE DEL CLUB, ALTRIMENTI SARÀ ESCLUSO DAL CAMPIONATO)