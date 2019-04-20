WALTER sabatini viperetta ferrero ferrero viperetta ferrero viperetta ferrero SABATINI
VOLATONA CHAMPIONS - LA ROMA NON APPROFITTA DEL PARI DEL MILAN: PERISIC RISPONDE ALLA MAGIA DI EL SHAARAWY - COSTACURTA AL “CLUB” DI SKY SULLA CORSA PER IL 4° POSTO: “SEMBRA UNA PARTITA DI CIAPANO’”(IL TRESSETTE A NON PRENDERE) - SPALLETTI: "PER COME SI ERA MESSA LA PARTITA, UN PUNTO ANCHE PREZIOSO" - ZANIOLO CON UN OCCHIO NERO: ECCO COSA GLI E’ SUCCESSO – SAMP IN SUBBUGLIO: SABATINI SI DIMETTE DOPO UNA LITE CON FERRERO…-
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''HO UNA STORIA ASSURDA DA RACCONTARVI'' - FEDEZ LITIGA CON IL FIGLIO DI LA RUSSA, IL TRAPPER SEDICENNE ANCHE NOTO COME ''LARUS'': ''GLI HO DETTO CHE SUO PADRE GLI HA INSEGNATO BENISSIMO IL CONCETTO DI XENOFOBIA. LUI MI HA MANDATO A FANCULO. CI MANCAVANO SOLO I FIGLI DI POLITICI CHE FANNO LA TRAP. GIÀ A DIRLO MI VENGONO I CONATI, PERCHÉ…''. POI CANCELLA TUTTO, MA SERVE A POCO: IL VIDEO È STATO SUBITO SALVATO
''ROMA È IN MANO A UNA LOBBY OPACA''. E LEI LA CONOSCE BENE. PINUCCIA MONTANARI, UNA DEGLI ASSESSORI CHE HA RESISTITO PIÙ CON LA RAGGI, SI TOGLIE LE ECOBALLE DALLE SCARPE: ''LA SINDACA VOLEVA FAR FALLIRE L'AMA COSÌ DA PRIVATIZZARLA''. NON È CHE C'È DI MEZZO IL SOLITO VECCHIO CERRONI? - ''LA DIRIGENTE DEL MIO ASSESSORATO SI È DIMESSA PER DISPERAZIONE''
IL PRESTITO AD ALITALIA DIVENTA ETERNO (COSÌ MAGARI I BENETTON SI CONVINCONO) - IL GOVERNO FA SLITTARE AL GIORNO DEL MAI LA RESTITUZIONE DEI 900 MILIONI. ORA ATLANTIA AVRÀ FINO A GIUGNO PER DECIDERE SE INVESTIRE NEL CARROZZONE. FORSE IN CAMBIO DI UN TRATTAMENTO PIÙ DOLCE SUL CASINO DEL PONTE MORANDI? - DA BRUXELLES GIÀ PARTONO I PRIMI MUGUGNI: L'AIUTO DI STATO È DIETRO L'ANGOLO
INGROIA QUESTO – ECCO PERCHE' L’EX PM E' STATO BLOCCATO ALL’AEROPORTO DI PARIGI- INFORMATO IL CONSOLATO ITALIANO, INGROIA E’ STATO FATTO PARTIRE QUALCHE ORA DOPO, UNA VOLTA RIPRESI I SENSI…
FILOTTO JUVE – OTTAVO SCUDETTO DI FILA PER I BIANCONERI: IL SOGNO ORA E’ ARRIVARE A 10 – CON CR7 LO STRAPOTERE DELLA JUVENTUS IN CAMPIONATO NON E’ STATO MAI MESSO IN DISCUSSIONE – RONALDO CANTA L'INNO E RASSICURA I TIFOSI: “L’ANNO PROSSIMO? RESTO AL MILLE PER CENTO” - COSA FARA’ ALLEGRI? RISPONDE PARATICI – IL DS DEL GENOA PERINETTI E IL PROCURATORE BRANCHINI PARLANO DI COME SI PUO' RIDURRE IL GAP CON LA "SIGNORA" - LA JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA ANCHE NEL CALCIO FEMMINILE - VIDEO
FUNERALINO – REDAZIONI VUOTE OGGI A ROMA: I GIORNALISTI ERANO TUTTI A DARE L’ADDIO A MASSIMO BORDIN – RADICALI, EX RADICALI, NON RADICALI: ROBERTO GIACHETTI, EMMA BONINO, VERONICA GENTILI, ADRIANO SOFRI, BARBARA ALBERTI ANTONIO POLITO, FIAMMA NIRENSTEIN E EMANUELE MACALUSO – FUORI DALLA FACOLTÀ VALDESE DI ROMA GLI APPELLI PER SALVARE RADIO RADICALE
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
IL SONNO È FEMMINA – LE DONNE DEVONO DORMIRE ALMENO 20 MINUTI IN PIÙ DEI MASCHI. LA RICERCA DI UNO SCIENZIATO BRITANNICO: USANO MOLTO IL CERVELLO E QUINDI CI VUOLE LORO PIÙ TEMPO PER RECUPERARE – NON SOLO: LE FEMMINE HANNO IL SONNO PIÙ FRAGILE E QUINDI SOFFRONO PIÙ FACILMENTE DI INSONNIA PERCHÉ…