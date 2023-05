VOLETE SAPERE PERCHE’ GRAVINA HA FESTEGGIATO IL PATTEGGIAMENTO DELLA JUVE? LA MANO MORBIDA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA VERSO I BIANCONERI HA EVITATO CHE IL CALCIO ITALIANO SALTASSE PER ARIA – "IL GIORNALE": "INVOCARE SEVERITA’ NEI CONFRONTI DELLA JUVE CHE HA 12 MILIONI DI TIFOSI E MOLTI ABBONATI ALLE PAY-TV ALLA VIGILIA DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEI DIRITTI TV È UN AUTOGOL CHE IL CALCIO ITALIANO NON POTEVA PERMETTERSI. SI SPIEGANO COSÌ GLI INTERVENTI PRO-REO DI LOTITO & COMPANY”

Se è vero, come scrive Tony Damascelli, che “la Juventus di John Elkann ha vinto una partita disperata” separandosi dal vecchio management, e che “la Juventus di Andrea Agnelli non esiste più”, è anche vero – come sottolinea Franco Ordine sullo stesso Giornale – che è tutto il sistema calcio Italia che tira un sospiro di sollievo per il patteggiamento sulla manovra stipendi.

Perché, scrive Ordine, “invocare tanta severità per un “reato” (plusvalenze) che non prevede alcuna sanzione è una forzatura. Invocarla per la Juve che ha 12 milioni di tifosi e molti abbonati alle pay-tv alla vigilia del rinnovo contrattuale dei diritti tv è un autogol che il calcio italiano non poteva permettersi. Si spiegano così gli interventi pro-reo di Lotito & C.”

