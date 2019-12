VOLEVANO VENDERLO, ORA LO RICOPRONO D’ORO - LA JUVENTUS TRATTA IL RINNOVO CON DYBALA PROPONENDO UN CONTRATTO DA 9 MILIONI DI EURO L’ANNO MA L’ARGENTINO ORA GIOCA AL RIALZO - E C'È DA RISOLVERE IL CASO DEI DIRITTI D'IMMAGINE: LA “STAR IMAGE” LAMENTA IL MANCATO RISPETTO DI UN CONTRATTO SOTTOSCRITTO NEL 2016 (PER DIECI ANNI) E RESCISSO UNILATERALMENTE DAL GIOCATORE NELL'AGOSTO 2017, QUANDO LO STORICO AGENTE DELL'ATTACCANTE (TRIULZI) VENNE SOSTITUITO…

dybala

Gianluca Oddenino per “la Stampa”

Ha rischiato di chiudere gli Anni 10 senza il suo dieci in squadra, causa cortocircuito di mercato che ad agosto poteva fare enormi danni, ma ora la Juve ha tutta la necessità e la fretta di iniziare il 2020 con la certezza di poter contare sempre di più su Paulo Dybala. Non solo un giocatore simbolo per numero di maglia e colpi da campione, ma l'unico vero pezzo di futuro garantito in un attacco bianconero che deve fare i conti con il 32enne Higuain e il quasi 35enne Ronaldo.

La Joya ha celebrato da poco il suo 26° compleanno e ha già tagliato il traguardo delle 200 presenze juventine: un senatore-baby che con Maurizio Sarri ha saputo ritrovare un posto in prima fila (9 gol segnati nei 1.265 minuti complessivi giocati), diventando fondamentale nel nuovo tridente e trasformandosi in fretta nel miglior partner di CR7.

cr7 dybala

Una bella rivincita dopo una stagione difficile e un' estate ancora più complessa, però Dybala e la Juve stessa ora si trovano di fronte ad un bivio: il contratto dell' argentino scade nel giugno 2022 e il rinnovo, già prospettato dal club del presidente Andrea Agnelli, rischia di diventare una corsa contro il tempo oltre che ad ostacoli.

Perché pesa il problema dei diritti d' immagine e trenta mesi sono veramente pochi nell'era del calcio-business, a maggior ragione con il pressing dei club stranieri (Psg su tutti) e la possibilità di svincolarsi tra due anni esatti. E non avere il coltello dalla parte del manico può diventare un pericolo per i bianconeri.

paulo dybala foto mezzelani gmt025

STIPENDIO DA 9 MILIONI ANNUI

La Juventus vuole evitare il danno e la beffa, ma per prolungare l' accordo con Dybala serve un' accelerazione e soprattutto una soluzione efficace per superare ciò che ha fatto saltare il banco, quando il ds Paratici era in trattativa con Manchester United e Tottenham per cederlo.

Il caso è semplice quanto intricato: la Star Image lamentava e lamenta tutt' ora il mancato rispetto di un contratto sottoscritto nel 2016 (per dieci anni) e rescisso unilateralmente dal giocatore nell' agosto 2017, quando lo storico agente dell' attaccante (Triulzi) venne sostituito dai fratelli Mariano e Gustavo Dybala qualche mese dopo la firma del ricco rinnovo con la Juve.

dybala sarri

Un pasticcio che è lievitato nel corso degli anni e ora complica tutto, anche per la presenza di un amico di famiglia (Jorge Antun) che gli fa da procuratore senza averne i titoli. La Juve è pronta a prolungare con la Joya fino al 2024, garantendo uno stipendio da oltre 9 milioni di euro netti a stagione (bonus inclusi), ma dopo un mese di chiacchierate e incontri non si intravede ancora la fumata bianca.

