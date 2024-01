VOLVER! IL RITORNO DI RAFA NADAL: LO SPAGNOLO A BRISBANE SCENDE IN CAMPO DOPO 349 GIORNI E LIQUIDA THIEM (7-5; 6-1) – IL TENNISTA MAIORCHINO, PRECIPITATO ALNUMERO 672 DEL MONDO: "È UN GIORNO EMOZIONANTE E IMPORTANTE CHE ARRIVA DOPO UNO DEGLI ANNI PIÙ DURI DELLA MIA CARRIERA. ERO NERVOSO PRIMA DI GIOCARE…” – VIDEO

rafa nadal torneo di brisbane

Rafa c’è. Eccome se c’è. Il ritorno in campo di Nadal è una dichiarazione d’intenti: il 22 volte campione Slam sta bene, è fresco, sente bene la palla. Sono queste le risposte che arrivano dalla partita vinta al primo turno del torneo 250 di Brisbane contro Dominic Thiem: dieci game di lotta, poi un monologo maiorchino. Nadal si impone con un netto 7-5 6-1 e raggiunge il secondo turno: bentornato, Rafa.

Sono passati 349 giorni dall’ultima partita giocata, al secondo turno degli Australian Open 2022 contro Mackenzie McDonald. Nadal si è ripresentato nel circuito tirato a lucido, sorridente, motivato. La classifica di fatto non esiste più, Rafa è numero 672 del mondo e può essere la mina vagante della stagione. La prova contro Thiem è stata, di fatto, senza macchie: solamente sei punti persi al servizio, braccio sciolto, ottimo rendimento anche dalla parte del rovescio. Dall’altra parte, un avversario che – come spesso accaduto negli ultimi anni – alle prime difficoltà tende a mollare, sbagliando tantissimo.

"Un giorno emozionante e importante per me – le dichiarazioni a caldo di Rafa – dopo uno degli anni più duri della mia carriera. Credo di aver giocato a un ottimo livello per essere il primo giorno in campo. Sono stato bravo a procurarmi le occasioni sul 6-5 del primo set". Lo spagnolo è a 1069 vittorie in carriera: superato Ivan Lendl al quarto posto: "Ma non è la prima cosa a cui ho pensato oggi: ero nervoso prima di giocare".